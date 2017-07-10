أمانة مكة تقرر كف يد إداري ومساعده لاتهامهما في قضايا فساد - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

كشفت مصادر، عن اتخاذ أمانة منطقة مكة المكرمة، قرارا بكف يد مدير إحدى إداراتها ومساعده، عقب القبض عليهما من المباحث الإدارية والتحقيق معهما من قبل النيابة العامة؛ بسبب اتهامهما في قضايا فساد.

وأكدت المصادر، أن مدير الإدارة ومساعده متحفظ عليهما منذ ٣٥ يوما على ذمة التحقيق بعد ضبطهما في قضية تتعلق بفساد إداري، موضحة أن المباحث الإدارية رفعت خطابا لأمانة مكة تطلب فيه كف يد الموظفين لحين الانتهاء من التحقيقات في قضايا الفساد، وفقا لصحيفة عكاظ.