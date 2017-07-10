الزمالك المصري يحقق مكاسب مالية كبيرة من وراء احتراف لاعبيه في الدوري السعودي - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

رصد تقرير، المكاسب المالية الكبيرة التي حققها نادي الزمالك المصري، من وراء احتراف لاعبيه طوال تاريخه في الدوري السعودي، سواء بنسخته السابقة أو بعد تطبيق دوري المحترفين.

وكشف التقرير، عن المبالغ العائدة لنادي الزمالك المصري من بيع وإعارة 10 لاعبين لأندية سعودية مختلفة أكثر من 45 مليون ريال، مشيرا إلأى أن البداية كانت بتعاقد الهلال مع اللاعب أشرف قاسم موسم 1994، مروراً برضا سيكا الذي انضم للأهلي، وإسلام الشاطر الذي مثل الاتحاد موسم 2004، وكذلك تعاقد الأهلي مع محمد عبدالشافي والاتحاد مع محمود عبدالمنعم كهربا، والعروبة مع إبراهيم صلاح، وفقا لصحيفة الوطن.

وأضاف التقرير أن قائمة لاعبي الزمالك المنتقلين لدوري جميل شملت محمد كوفي الذي انتقل إلى فريق الاتفاق، ومصطفى فتحي إلى التعاون، والنيجيري ستانلي إلى فريق القادسية، إضافة إلى اقتراب نادي الفيصلي من التعاقد مع مهاجم الزمالك الجديد الإيفواري رزاق سيسيه.