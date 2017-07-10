خبير تغذية يوضح طرق كشف زيت الزيتون المزيف - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أوضح خبير تغذية، عن طرق كشف زيت الزيتون المزيف قبل شراءه من الأسواق المختلفة، محذرا من شراء زيت الزيتون دون التأكد من جودته العالية وعدم تزييفه بتركيب زيوت أخرى وبيعها بدلاً منه.

وأضاف الخبير البريطاني لاري أولمتسد، أن زيت الزيتون يعد من أكثر الأطعمة المزيفة حيث تقوم الشركات بتعبئة وبيع زيوت الصويا ودوار الشمس على أنها زيت زيتون؛ لتستفيد من الإقبال الكبير عليه، مضيفا أن الكثير من الشركات تستخدم مسميات مختلفة لإخفاء الحقيقة عن المستهلك بعدم بيعها زيت زيتون له واستخدام زيوت أخرى بديلة عنها.

وقدم أولمتسد في تقرير نشره موقع «بيزنس إنسايدر»، عدة نصائح إلى المستهلكين حول هذا الأمر بضرورة شراء زيت الزيتون الموجود عليه عبارة «زيت زيتون بكر ممتاز»، وعدم شراء الأصناف الأخرى منه والتي تكتب عليها مسميات «خفيف» و«طبيعي» و«صافي»، إلى جانب التدقيق في تاريخ انتهاء الزيت مع ضرورة شراء كميات صغيرة من زيت الزيتون الأصلي؛ حيث إنه يبدأ بالتغير حالما تفتح الزجاجة، وعدم تعريضها للشمس بشكل مباشر.