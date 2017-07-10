خبير تغذية يوضح طرق كشف زيت الزيتون المزيف - صحيفة صدى الالكترونية

خبير تغذية يوضح طرق كشف زيت الزيتون المزيف
أوضح خبير تغذية، عن طرق كشف زيت الزيتون المزيف قبل شراءه من الأسواق المختلفة، محذرا من شراء زيت الزيتون دون التأكد من جودته العالية وعدم تزييفه بتركيب زيوت أخرى وبيعها بدلاً منه.
وأضاف الخبير البريطاني لاري أولمتسد، أن زيت الزيتون يعد من أكثر الأطعمة المزيفة حيث تقوم الشركات بتعبئة وبيع زيوت الصويا ودوار الشمس على أنها زيت زيتون؛ لتستفيد من الإقبال الكبير عليه، مضيفا أن الكثير من الشركات تستخدم مسميات مختلفة لإخفاء الحقيقة عن المستهلك بعدم بيعها زيت زيتون له واستخدام زيوت أخرى بديلة عنها.
وقدم أولمتسد في تقرير نشره موقع «بيزنس إنسايدر»، عدة نصائح إلى المستهلكين حول هذا الأمر بضرورة شراء زيت الزيتون الموجود عليه عبارة «زيت زيتون بكر ممتاز»، وعدم شراء الأصناف الأخرى منه والتي تكتب عليها مسميات «خفيف» و«طبيعي» و«صافي»، إلى جانب التدقيق في تاريخ انتهاء الزيت مع ضرورة شراء كميات صغيرة من زيت الزيتون الأصلي؛ حيث إنه يبدأ بالتغير حالما تفتح الزجاجة، وعدم تعريضها للشمس بشكل مباشر.
alfahd42[ عدد التعليقات: 7272 ] نشر منذ 1 يوم
حلو
كجمغلو[ عدد التعليقات: 1607 ] نشر منذ 21 ساعة
طيب فين النصيحة ……….. ما اشوف شيء جديد
رعد[ عدد التعليقات: 489 ] نشر منذ 21 ساعة
النصيحه هو ان تشتري المكتوب عليه -زيت زيتون بكر—يعني البكر افضل في كل شي-
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29208 ] نشر منذ 18 ساعة
صح يااخ رعد صح ,,,
,,, البكر ممتاز في كل شيء ,, واترك عنك الخفيف والنخفف وما إلى ذالك من المسميات ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 7272 ] نشر منذ 18 ساعة
هههههه متفقين انت وياه
خلدون[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 18 ساعة
كلامو غلط زيتوالزيتون الاصلي لونو يميل للاخضر الغامق ولما تشرب ملعقه منو تحس بشحطه ببلعومك ولما تحطو ع بين يدينك الثنتين وتحكم ببعض يضل نفس الكميه ماينقص شوي منو واهم شي فيه نسبه الحموظه انا افهم فيه كويس ونرسل للمناطق الاخرى منه باذن الله مضمون ومافيه غش وعصره اولى ع البارد مو وي مايخبص ذا زيت زيتون بكر
نهار السلام[ عدد التعليقات: 255 ] نشر منذ 18 ساعة
ههههه المشكله به نوع يقاله بكر عصره مكرره يعني كان لعاب