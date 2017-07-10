 بالفيديو.. مندوب «المراعي» يسرق كرز دخان من بقالة بالدمام والشركة تعلق - صحيفة صدى الالكترونية

  • الثلاثاء 11

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. مندوب «المراعي» يسرق كرز دخان من بقالة بالدمام والشركة تعلق

بالفيديو.. مندوب «المراعي» يسرق كرز دخان من بقالة بالدمام والشركة تعلق

بالفيديو.. مندوب «المراعي» يسرق كرز دخان من بقالة بالدمام والشركة تعلق
طلال الغامدي(صدى):

علقت شركة «المراعي»، على واقعة سرقة أحد مندوبيها لكرز دخان من إحدى البقالات، مؤكدة أنه تصرف فردي غير مقبول، ولا يمت الشركة بصلة.
وأوضحت الشركة في بيان لها: «بالإشارة إلى الفيديو المتداول لأحد مندوبي الشركة داخل إحدى البقالات، تؤكد المراعي أن ما حدث هو تصرف فردي غير مقبول، وقد قامت الشركة باتخاذ الإجراء القانوني اللازم ضد الموظف».
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأحد، مقطع فيديو لعاملين في بقالة قالوا إنها بمدينة الدمام، أمسكوا بمندوب شركة المراعي وانهالوا عليه بالضرب بعد تفتيشه والعثور بحوزته على علبة دخان قام بسرقتها.


الوسوم:, , , , ,

7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 21 ساعة

اين العامل او المدير اوالمحاسب اليس الدخان يوضع داخل الكونتر

[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 21 ساعة

السبب رفع اسعار الدخان

[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 21 ساعة

هذا حرامي اصلي

[ عدد التعليقات: 29208 ] نشر منذ 21 ساعة

الله يغنينا بحلاله عن حرامه ,,

[ عدد التعليقات: 7272 ] نشر منذ 21 ساعة

لاحول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 7272 ] نشر منذ 21 ساعة

دخان يا شين ضعف النفس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *