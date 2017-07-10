بالفيديو.. مندوب «المراعي» يسرق كرز دخان من بقالة بالدمام والشركة تعلق - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

علقت شركة «المراعي»، على واقعة سرقة أحد مندوبيها لكرز دخان من إحدى البقالات، مؤكدة أنه تصرف فردي غير مقبول، ولا يمت الشركة بصلة.

وأوضحت الشركة في بيان لها: «بالإشارة إلى الفيديو المتداول لأحد مندوبي الشركة داخل إحدى البقالات، تؤكد المراعي أن ما حدث هو تصرف فردي غير مقبول، وقد قامت الشركة باتخاذ الإجراء القانوني اللازم ضد الموظف».

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأحد، مقطع فيديو لعاملين في بقالة قالوا إنها بمدينة الدمام، أمسكوا بمندوب شركة المراعي وانهالوا عليه بالضرب بعد تفتيشه والعثور بحوزته على علبة دخان قام بسرقتها.