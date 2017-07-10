شاب يوضح تفاصيل إنقاذه مسنة وخادمتها من الموت حرقا بالجبيل - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

كشف الشاب سالم الزهراني، تفاصيل واقعة إنقاذه لمسنة وخادمتها من الموت حرقا، بعد اشتعال النيران في منزلها بحي طيبة في محافظة الجبيل.

وأوضح الزهراني، أن الواقعة جرت الخميس الماضي حينما فوجئ بسماع صوت صراخ واستغاثة من امرأة بالمنزل المقابل لمنزله، مضيفا أنه قرر سريعاً الدخول إلى المنزل بالقوة بعدما شاهد خروج دخان من إحدى الغرف، مشيرا إلى كسره باب المنزل ودخل إليه ليشاهد مُسنة وخادمتها تحاولان إنقاذ رجل قعيد حاصرته النيران، وقرر إبعادهما عن النار وإخراجهما من المنزل والعودة مجدداً لإنقاذ الرجل، مُبدياً حزنه الشديد لعدم تمكنه من إنقاذه؛ بعدما فشل في الدخول للمنزل مرة أخرى بسبب كثافة الدخان.

وأكد الزهراني أنه استخدم خرطوم مياه موجوداً بفناء المنزل للسيطرة على الحريق، واستطاع إخماد النيران قبل لحظات من وصول فرق الدفاع المدني التي تمكنت من الدخول للمنزل لكنها اكتشفت وفاة الرجل القعيد.