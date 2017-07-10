الجيش التركي يعلن تحييد 7 من مسلحي العمال الكردستاني - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

أعلنت رئاسة الأركان العامة التركية، أمس الأحد، عن تحييد سبعة من مسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور، في عمليات أمنية في عدة ولايات جنوب شرق البلاد.

ونقلت وكالة «الأناضول» الرسمية عن بيان صادر عن الأركان التركية القول، إن قوات الأمن ضبطت خلال هذه العمليات كمية من الأسلحة والذخائر والمتفجرات.

وفي السياق، أفادت مصادر أمنية تركية، بأن ثلاثة عسكريين أتراك أصيبوا بجروح جراء تفجير عبوة ناسفة استهدفت عربتهم على الطريق البري بين ولايتي «أرض روم» و«أرزينجان» شرق البلاد.

ولم تبين الوكالة الرسمية المقصود بمصطلح «تحييد» الذي تستخدمه السلطات التركية عادةً في هذه الحالات دون توضيح المقصود سواء كان قتلاً أو إصابةً أو أسرًا.