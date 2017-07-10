وزير الدفاع البريطاني: لا يزال يتعين القيام بالمزيد للقضاء على داعش - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

أشاد وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون، أمس الأحد، بالقوات لعراقية لهزيمتها تنظيم داعش الإرهابي في الموصل، إلا أنه حذر من أنه لا يزال يتعين بذل المزيد من الجهود للقضاء على الإرهابيين.

وقال فالون في بيان «أهنئ رئيس الوزراء حيدر العبادي والقوات العراقية التي تقاتل على الأرض على شجاعتها أمام عدو متوحش»، مضيفا أن «تنظيم داعش لا يأبه مطلقًا بحياة المدنيين الأبرياء، ويجب أن نرحب بهزيمته في مدينة اعتبرها التنظيم معقلاً له».

وفي إطار مشاركة بريطانيا في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم الإرهابي، أوضح الوزر، أن القوات البريطانية أصابت 750 هدفًا في معركة تحرير الموصل للتنظيم.

وشدد فالون قائلاً، لايزال تنظيم داعش موجود في غرب الفرات .. سنحتاج إلى عمليات تطهير أوسع في الموصل والمناطق المحيطة بها بسبب تهديد العبوات الناسفة المصنعة يدويًا التي خلفها التنظيم الإرهابي.