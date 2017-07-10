حقيقة عدم ضم مشروبات «البيرة والشعير» إلى المشروبات الخاضعة للضريبة الانتقائية - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

كشفت هيئة الزكاة والدخل، حقيقة عدم ضم مشروبات البيرة أو الشعير، إلى المشروبات الغازية الخاضعة للضريبة الانتقائية المُطبقة على بعض السلع.

وأكدت هيئة الزكاة والدخل، ردا على استفسار أحد المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن مشروبات البيرة والشعير كـ«الموسى وهولستن»، ضمن المشروبات الغازية الخاضعة للضريبة الانتقائية بنسبة 50% من سعر بيع التجزئة.