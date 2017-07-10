حقيقة عدم ضم مشروبات «البيرة والشعير» إلى المشروبات الخاضعة للضريبة الانتقائية - صحيفة صدى الالكترونية

حقيقة عدم ضم مشروبات «البيرة والشعير» إلى المشروبات الخاضعة للضريبة الانتقائية
كشفت هيئة الزكاة والدخل، حقيقة عدم ضم مشروبات البيرة أو الشعير، إلى المشروبات الغازية الخاضعة للضريبة الانتقائية المُطبقة على بعض السلع.
وأكدت هيئة الزكاة والدخل، ردا على استفسار أحد المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن مشروبات البيرة والشعير كـ«الموسى وهولستن»، ضمن المشروبات الغازية الخاضعة للضريبة الانتقائية بنسبة 50% من سعر بيع التجزئة.
ابو بتال القوس[ عدد التعليقات: 167 ] نشر منذ 23 ساعة
حسبنا الله ونعم الوكيل
ابوطلال[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 23 ساعة
حسبنا الله ونعم الوكيل
alfahd42[ عدد التعليقات: 7272 ] نشر منذ 23 ساعة
عيالنا طاحو في الغازيات اكثر من الاول الله يصلحهم
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17156 ] نشر منذ 23 ساعة
يسوقون أمها ذولي
البيرةب٥ريال🤔