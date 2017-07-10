بالفيديو.. شاب يفاجأ بدوريات أمن أثناء ممارسته للتفحيط - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. شاب يفاجأ بدوريات أمن أثناء ممارسته للتفحيط
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب يمارس التفحيط في أحد شوارع المملكة، إلا أنه يفاجأ بوجود دوريات أمنية أمامه.
وأظهر الفيديو، الذي لم يتبين مكان ووقت تصويره، الشاب وهو يفحط ويستمع لأغنية بصوت مرتفع، إلا أنه تفاجأ عندما انحرف يسارا إلى أحد الشوارع بدوريات الأمن تقف أمامه مباشرة.
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17156 ] نشر منذ 22 ساعة
ههههههه ههههههههه
يقلون ريحته فالشارع لين ذلحين
الظاهر سواها فسرواله
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
كان زمان[ عدد التعليقات: 837 ] نشر منذ 22 ساعة
اللهم لك الحمد …….
سعيدمكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2502 ] نشر منذ 22 ساعة
والله ودي يطبقون نظام التفحيط والازعاج والهجوله ..مثل مايصير حاليا في السووده بابها ..الحويزي مدير المرور بعسير اصدر عدة اوامر ..للتجمعات الشباب والتفحيط والهجوله في ابها والسوده ..توقيف الخدمات تلاقايأآ ..وحجز المركبه وقائدها وغرامات تصل الى عشره الاف ريال ..وبدا تطبيقها بحزم وصرامه ..الله يقويهم ..
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17156 ] نشر منذ 22 ساعة
حملة أحب بلدي رغم وجود السلبيات ….
التي لا يخلو منها بلد ولا مكان ولا حتى انت نفسك !!
اقرأ للنهايه وستعجب
1- هل جربت ( الخوف )كالفلسطيني ؟
2- هل جربت (الجوع) كالصومالي ؟
3-هل جربت ان تمنع او تحرق لأجل دينك وصلاتك كمسلمي بورما ؟
4- هل جربت الضرائب كالانجليزي والفرنسي والامريكي والاسترالي ؟
5-هل جربت ان بلدك كان أمانا يوما واستيقظت بلا بيت او مؤنه
كالعراقي والسوري واليمني؟
6- هل فكرت ان تكون الدراسه الجامعيه مكلفه ماديا ؟
كإنجلترا وفرنسا واليونان وإسبانيا وأمريكا ؟
سبحان الله
✅مساجدنا في كل مكان..
✅ونصلي بأمان
✅وبيوتنا أمنه
✅ولا نعاني. مشكله في حجاب نسائنا وبناتنا وننعم بالامن والامان
✅سياراتنا فارهه وشوارعنا من أفضل بلدان العالم
✅وأكلنا يأتي إلينا من كل مكان
✅وصحه وستر ولله الحمد
✅دراستنابالمجان
✅ونشرب الماء النظيف
✅والعلاج بالمجان
✅ننعم في الحر تحت التكيف والكهرباء بأقل التكاليف مقارنة بدول العالم المتقدمه
✅((وان تعدوا نعمة الله لن تحصوها))
الم تقرأ عن تلك القريه التي كانت أمنه ومطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان ..؟
ماذا حدث لها بعد ذلك ..؟
أذاقها الله لباس الجوع والخوف أليس كذلك..؟
الم تقرأ أن من كان معافى في جسده آمناً في بيته عنده قوت يومه فكأنما ملك الدنيا بحذافيرها
وليس بيت وسياره ومحل واجهزه على اختلاف أنواعها
ابسطها ما تحمله الان بين يديك…!!!
الحديث يطول
والحليم من فهم القصد وعمل به
هناك حملات تدرس بعنايه وينفق عليها الجهد والمال والوقت لتفكيك وهدم هذا البلد ودوّل الخليج
فعلى اقل تقدير ان لا نشارك الأعداء من حيث لا ندري
اللهم لك الحمد حتى ترضى…
ولَك الحمد اذا رضيت …
ولَك الحمد بعد الرضى…
بلادنا نحبها بكل ما فيها…
لابد من تذكير الناس بالنعمه التي يعيشونها ليس بالضروري ان يتحقق لنا كل شي وكل ما نريد…
حتى الدول التي تنادي بحقوق الانسان والديمقراطيه وووو
لم يحققوا لمواطنيهم كل شى بل عشر ما ننعم فيه
لا يوجد احد كامل والكمال لله عز وجل
✅نحن بخير والحمدلله
فلنحمد الله
على الايجابيات…
ولنعمل لتصحيح السلبيات
جعلنا الله واياكم من الشاكرين على النعم…
قال تعالى (( اعملوا ال دَاوُدَ شكرا وقليل من عبادي الشكور))
احرص على إيصالها لكل مواطن ….. الحمد لله على جميع النعم التي أنعمت بها علينا اللهم أدمها من نعمه واحفظها من الزوال
اللهم احفظ دولتنا وجميع دول المسلمين وحفظها من زوال النعم