بالفيديو.. شاب يفاجأ بدوريات أمن أثناء ممارسته للتفحيط - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب يمارس التفحيط في أحد شوارع المملكة، إلا أنه يفاجأ بوجود دوريات أمنية أمامه.

وأظهر الفيديو، الذي لم يتبين مكان ووقت تصويره، الشاب وهو يفحط ويستمع لأغنية بصوت مرتفع، إلا أنه تفاجأ عندما انحرف يسارا إلى أحد الشوارع بدوريات الأمن تقف أمامه مباشرة.