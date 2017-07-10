بالفيديو.. مصر تدرس فسخ التعاقد مع قنوات «بي إن سبورت» القطرية - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أعلنت شركة «CNE» الحكومية والمختصة بالبث الفضائي، أنها تعمل الآن على المراجعة القانونية لجميع العقود ومذكرات التفاهم المبرمة مع شركة «بي إن سبورت» القطرية.

وأوضحت الشركة في بيان لها أنها تدرس كيفية فسخ التعاقد أو عدم تجديده مع الشركة، بسبب استغلالها للمشتركين وعدم وجود منافسة أو شفافية، مشيرة إلى أنها ستعمل على مراعاة حقوق المشتركين المستفيدين من إذاعة المباريات في الإجراءات التي سيتم اتخاذها.