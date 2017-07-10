بالفيديو.. الأميرة لمياء آل سعود تدشن «سترة» لبناء 10 آلاف وحدة سكنية بمصر - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. الأميرة لمياء آل سعود تدشن «سترة» لبناء 10 آلاف وحدة سكنية بمصر
دشنت مؤسسة الوليد الإنسانية، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، المرحلة الثانية من مشروع «سترة» لبناء 10 آلاف وحدة سكنية في خلال 10 سنوات بمعدل ألف وحدة كل عام، بهدف تحسين الحياة المعيشية والبيئة السكنية في مصر.
وشاركت أمين عام مؤسسة الوليد الإنسانية الأميرة لمياء بنت ماجد بن سعود آل سعود، في تدشين المرحلة الثانية من «سترة» في القاهرة، وألقت كلمة خلال مؤتمر صحفي وجهت خلالها العزاء إلى الشعب المصري في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع في مدينة رفح بشمال سيناء، باسم مؤسسة الوليد والشعب السعودي، مؤكدة تضامن الشعب السعودي مع المصري لمواجهة الإرهاب والعنف.
وأوضحت الأميرة لمياء بنت ماجد، أن «الوليد للأنسانية» مؤسسة داعمة منذ 37 سنة ولها تأثير بفضل التعاون مع المؤسسات الحكومية والوزارات و«مصر الخير»، مؤكدة أن التعاون بين المملكة ومصر في إطار الأشقاء وليس بين بلدين وبدون مصالح وممتد منذ سنوات.
وأكدت سمو الأميرة، أن مشروع «سترة» مطابق ومماثل لمشروع في المملكة لبناء 10 آلاف وحدة سكنية، بمعدل ألف وحدة سكنية كل سنة ويهدف إلى تحسين الظروف المعيشية وتوفير المساكن الملائمة لمن هم في أشد الحاجة إليها، موجهة الشكر لكل من شارك وساهم في هذا العامل الإنساني بداية من العامل والمصور والمهندس وكل شخص شارك بالمشروع.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11245 ] نشر منذ 1 يوم
الاقربون اولى بالمعروف يا لمياء
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4545 ] نشر منذ 1 يوم
سارعي للمجد والعليا ومنفوحه والجراديه خيرنا لغيرنا
امين[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 1 يوم
شكلها خجولة الله يسعدها
عزيز[ عدد التعليقات: 82 ] نشر منذ 1 يوم
وهل تتوقعين أن المصريين سيردون الإحسان بالإحسان لو وجدو تصرف يقلق مضاجعهم من حكومة آل سعود ..
ابوخالد[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 1 يوم
الله يجزاكم كل خيرسموالاميرةلمياءبس اناعندي بيت في تبوك ناقصةبس بوياءوبلاط وبيبان وشبابيك تكفي يابنت ماجد انامتقاعدوراتبي مايكفي اكمل بيتي عندي سبع بنات وثنين عيال الكبير يدرس ثانوي وساكن في ايجاروبنك التسليف يسحب الف ريال
عبدالله محمد الشهري[ عدد التعليقات: 561 ] نشر منذ 1 يوم
والله عندنا حالات بالملايين بحاجة لسكن خيري ولكن النخلة العوجاء تبقى عوجا مهما حاولوا يعدلونها
محمد السحيمي[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 1 يوم
نعم الاقربون اولى بالمعروف نسبه الطلاق والعنوسه والعزوف من الشباب عن الزواج والعنف الاسري لو بحثت عن اسبابها لوجدتها من معاناه الشعب من عدم وجود مسكن وللأسف نتبرع لدول خارجيه باموالنا ونتجاهل معاناه ابناءنا
لا احد ينكر حب الخير والمعروف ولكن الاولى ابناء هذا البلد الغالي والحمدلله على كل حال
عبدالرحمن سعد[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 1 يوم
الاقربون اولى بالمعروف، عندنا مشكلة بالسكن رغم ان الملك عبدالله رحمه الله خصص ٢٥٠مليار للسكن لكن لم تنفذ حتى الآن.
طيف المطر[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 1 يوم
الظاهر ان أمها مصرية لانها تحاول تخفي لهجتها وتبغى تتكلم سعودي عشان كذا نظنها خجولة ما قصرت
القرشي[ عدد التعليقات: 1704 ] نشر منذ 1 يوم
الأخوان : ابو عمار : عزيز : عبدالله محمد الشهري : محمد السحيمي : عبدالرحمن سعد .
أحييكم على ردودكم وعلى غيرتكم من أجل أبناء وطنكم بارك الله فيكم ورحم الله والدينا ووالديكم يارب .
سؤال بريء جدآ جدآ جدآ ؟
لماذا مشاريع المنح والتبرعات لبناء وحدات سكنية التي تهدى للدول تنفذ بسرعة فائقة ؟؟؟ !!!
عزيز[ عدد التعليقات: 82 ] نشر منذ 1 يوم
مشكور أخي القرشي .. نعم أنا أتكلم بحرقة ليس حسدا ولكن من أجل أبناء الوطن الذين لا يملكون مساكن تخيل عندما يقرؤون مثل هذا الخبر وأنا منهم لا نملك مسكن ومن ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرنا قد يكونون أشد فقرا كيف سيكون واقع الخبر علينا نعم بلدي وإن جارت علي عزيزة ..
OsAmA[ عدد التعليقات: 77 ] نشر منذ 1 يوم
وحنا طيب ؟
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 291 ] نشر منذ 1 يوم
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(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4545 ] نشر منذ 1 يوم
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رعد[ عدد التعليقات: 489 ] نشر منذ 1 يوم
بعض الناس او الدول تعمل فيه معروف طول السنين ولو جاء زعل بسيط نسي ونسف كل شي قدمته له وليتك بعد تسلم من شره
all[ عدد التعليقات: 3270 ] نشر منذ 1 يوم
شكلها خجولة الله يسعدها عاد اليش الاتزمت بل الحجاب كامل مع تغطيت الوجه
كوكو لولو 555555555[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 24 ساعة
خيرنا لغيرنا
مسفع حرير[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 24 ساعة
نسبة تملك السعوديين للمساكن 40% !!! وهناك ناس يبنون خارج الوطن !! لماذا ؟ لاندري ! .. والله حسيب الجميع على نواياهم واعمالهم واقوالهم
مواطن[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 23 ساعة
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kkk[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 23 ساعة
وين الحجاب الله يهديك والله لو كنتي بحجابك لزرع الله حب الناس لك
بندر الحربي[ عدد التعليقات: 77 ] نشر منذ 23 ساعة
والسعوديه مالها نصيب
منا والا منا
شيخين[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 23 ساعة
الله لايجزاكم خيرانتي ولي ساعدك يا— احنا بحاجة لغرفة وحدة وانتم تبنون للي قاعدين يسبو ويلعنو فيكم وعلى فكرة ماراح يتقبل منكم الله لان الاقربون اولا
كان زمان[ عدد التعليقات: 837 ] نشر منذ 23 ساعة
هكذا تكون النخلة العوجا …
رطبها بغير حوضها ……. وأفهم يافهيم !!
زائر[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 23 ساعة
ما دام ما بتبنونها في بلدكم كان بنيتوها في السودان اللي يحاربون معنا في الحد الجنوبي
ابوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 345 ] نشر منذ 23 ساعة
خيرنا لغيرنا سمعه طهبلة ليت ينفع ابو رز راح يخذ اخر رزه بعدة باي باي يدور احد عنده رز حتى لو كان عدو لنا صدقة ياعمر بن العاص ٠
ahmed[ عدد التعليقات: 77 ] نشر منذ 23 ساعة
اخوي مصر مو محتاجه تردلك شئ لان هذا انتم قاعدين تردو لمصر الدين والجميل اللي عليكم من ايام الكهرباء اللى فعلتها مصر للسابقين وللحرم المكي ايام الخيمة ثم التكيه المصريه بجده والتي باعها مبارك للملك عبدالله ثم كسوة الكعبه المشرفه والتى لم يقف جلبها من مصر وعلى حساب المصريين الا من وقت قصير اظن قبل ان يظهر البترول والدنيا دوارة ما تدري مين راح يعطي من والعراق اعز مثال .
alfahd42[ عدد التعليقات: 7272 ] نشر منذ 23 ساعة
ان شاء الله الخير قاد للسعودية من الدولة من ابو فهد سلمان الله يوطل في عمره وفي وعمر ولي عهده
ابو وليد[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 23 ساعة
…………………….
alfahd42[ عدد التعليقات: 7272 ] نشر منذ 23 ساعة
ومصر اخواننا ويستاهلون كل خير
محمد 333[ عدد التعليقات: 144 ] نشر منذ 23 ساعة
الله لنا
ابو لما[ عدد التعليقات: 651 ] نشر منذ 23 ساعة
يااخوان سياسه لابد منها.
المهندس[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 23 ساعة
الله يكتبلنا الي فيه الخير ويصرف عننا الشر
سعيدمكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2502 ] نشر منذ 22 ساعة
الله كريم ..
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4545 ] نشر منذ 22 ساعة
النخله العوجاء
ص ص ص[ عدد التعليقات: 1345 ] نشر منذ 22 ساعة
يبنون مساكن. للأجانب وأغلب. أبناء البلد معوزين. وليس لديهم مساكن. نحن أولى. الله المستعان.
ص ص ص[ عدد التعليقات: 1345 ] نشر منذ 22 ساعة
مؤدبه. وحلوه. وخجوله. الله يسعدها. في حياتها.
alfahd42[ عدد التعليقات: 7272 ] نشر منذ 22 ساعة
تصحيح
ان شاء الله الخير قادم للسعودية من الدولة من ابو فهد سلمان الله يطول في عمره وفي وعمر ولي عهده
alfahd42[ عدد التعليقات: 7272 ] نشر منذ 22 ساعة
يا مرحبا ياسعيد مكني مبطين منك
ومرحبا بالجميع
محمد؟؟؟؟؟[ عدد التعليقات: 125 ] نشر منذ 21 ساعة
….املنا الوحيد في الله سبحانه ثم تحرك دولتنا العزيزة في النظر في الموطنين وتامين لهم سكن اعرف شخص قريب لي كل شهر يقترض من من البنك علشان يدفع الاجار ان شاالله الايام القادمة يأمنون سكن للموطنين الله يصلح حال الجميع
كجمغلو[ عدد التعليقات: 1607 ] نشر منذ 21 ساعة
الله يوفق الجميع
alfahd42[ عدد التعليقات: 7272 ] نشر منذ 21 ساعة
ان شاء الله يا محمد ؟؟؟؟؟
alfahd42[ عدد التعليقات: 7272 ] نشر منذ 21 ساعة
امين..
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29208 ] نشر منذ 21 ساعة
الأخ كان زمان ,, سبقتني على المثل الشهير , لاتعليق ابلغ من هذا ، يااخ ابو فهد ,,,
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 19 ساعة
قال انفخ ياشريم قال مامن برط
الله المستعان
قليب الذيب[ عدد التعليقات: 90 ] نشر منذ 19 ساعة
وش ..
خالد المالكي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 19 ساعة
عنزنا تحب تيس البدو
عصام[ عدد التعليقات: 97 ] نشر منذ 19 ساعة
..
بنت الديره[ عدد التعليقات: 166 ] نشر منذ 18 ساعة
التكيه المصريه كانت مساعدات للفقراء المحتاجين من الحجاج والذي اقامها ايام الدوله العثمانيه ايام ابراهيم باشا ومحمدعلي يعني العثمانيون يقدمونها للحجيج من كل اصقاع الارض وليس للسعوديين وكسوة الكعبة ايضا نفس الشي ولو ان كسوة الكعبة اليوم وتكاليف خدمة الحرمين مثل التوسعةالمفروض يشارك فيها جميع الدول الاسلامية ماديا اما الخيمه فهي سكن وبيوت البدو الاحرار يعني لاتدعي الكرم والجميل بمال غيرك من العثمانيون والسلام
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17156 ] نشر منذ 18 ساعة
أنا والله قايل لأخويياي قبل فترة
تعالوا نروح نعيش ف مصر
المساعدات الي توصلهم هناك من عندنا أكثر.🤗
نفرات[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ 18 ساعة
..
صقر قريش[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 16 ساعة
هههههههههه
اصبح المواطن غريب بوطنه
ابو راافع[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 15 ساعة
نصف السعوديين لايملكون منازل في بلدهم ههههههههههه
هلا بالعيال[ عدد التعليقات: 490 ] نشر منذ 15 ساعة
كان من الاولى توزع هالمساكن هنا، لين خلاص مايبقى احد محتاج سكن بعدين تصدر مساعداتهم خارجياً.
ام فيصل[ عدد التعليقات: 364 ] نشر منذ 14 ساعة
مدري اضحك والا ابكي
تخيل تحرم اعيالك من حلالك وتعطيه اعيال جيرانك ههههههههههههههههههههههههه
؟[ عدد التعليقات: 364 ] نشر منذ 14 ساعة
اكبر علامه استفهام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فتامين (( و ))[ عدد التعليقات: 2251 ] نشر منذ 13 ساعة
صحيح فيه فقراء في مصر ولكن مسؤليتهم على حكومتهم
ووالله الذي لاإله غيره بشوفة عيوني ولم ينقل إليّ الكلام
فيه أوادم يعيشون في مملكتنا
يفصل البيت عن البيت شرشف النوم
هذا إذا استطعنا تسميته بيت أصلًا
جدران بيوتهم من الشراشف والزنك
فقط
فهل تعملها المؤسسة الخيرية وتبني لهم مساكن ولو شعبية بدال الشراشف
سلطان[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 12 ساعة
ابناء الوطن اولى منهم يعني عاجبكم نص الشعب ساكن ايجار والله ملينا الى متى
مسلم حر[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 11 ساعة
عمل الخير ليس وطن يا محروق ويا غيور
خبير زماني[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 10 ساعات
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مسلم حر[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 10 ساعات
انا الاحظ السعودين لما يعلقو على موضوع عمل خيري تبرعت به المملكة او اي جهة حكومية او اشخاص خارج المملكة يعلقو بأسلوب وكأنهم شحادين ، اليس من الافضل ان تحمدو الله وتدعو لفاعل الخير سواءً كانت المملكة او اي جهة حكومية او حتى اشخاص .
صداوي[ عدد التعليقات: 1118 ] نشر منذ 10 ساعات
اكيد أمها مصريه لها جذور مافيها كلام
بنت الديره[ عدد التعليقات: 166 ] نشر منذ 10 ساعات
ثورنا خبيث العمل في بلاده يعينه الله على من يستعيره
حمودي[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 7 ساعات
السلام عليكم
اميرتنا الغاليه أنا مواطن عسكري ولا عندي بيت وعلي دين ومتزوج وأطلب من الله ثم من اميرتنا النظر الى موضوعي وشكرا
ناقد 66[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 7 ساعات
يستاهلوا الشعب المصري كل خير ولاننسى ان الاخوان المصريين اغلبهم يعملوا في بلادنا وهذا اقل واجب نقوم به عشانهم ولو عندي ثروة مثل ثروة الامير الواليد بن طلال كان بنيت فلل وقصور وشقق للكل سعودي محتاج يعول اسرة والله على ما اقول شهيد ..