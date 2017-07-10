بالصور.. شخص يرش «الأسيد» على السيدات في جدة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

كشفت مصادر، عن قيام شخص مجهول الهوية برش مادة «الأسيد» الحارقة، على السيدات خلال أيام عيد الفطر، وذلك خلال تواجدهن للتسوق بمراكز تجارية في محافظة جدة.

وأكدت المصادر، أن شرطة محافظة جدة فتحت تحقيقا بعدما سجلت مراكز الشرطة عددا من حوادث الاعتداء على السيدات من قِبل شخص يقوم بتتبعهن عقب خروجهن من المراكز التجارية ويرشهن بمادة «الأسيد» الحارقة من الخلف، ثم يفر هارباً.

وأوضحت أن السيدات المتضررات أفصحن خلال تواجدهن للعلاج من الحرق داخل مستشفى الملك فهد بأوصاف الشخص، لافتات إلى أنه نحيل الجسم وأسمر البشرة ويرتدي قميصاً وبنطالاً.