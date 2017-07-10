بالصور.. شخص يرش «الأسيد» على السيدات في جدة - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. شخص يرش «الأسيد» على السيدات في جدة
كشفت مصادر، عن قيام شخص مجهول الهوية برش مادة «الأسيد» الحارقة، على السيدات خلال أيام عيد الفطر، وذلك خلال تواجدهن للتسوق بمراكز تجارية في محافظة جدة.
وأكدت المصادر، أن شرطة محافظة جدة فتحت تحقيقا بعدما سجلت مراكز الشرطة عددا من حوادث الاعتداء على السيدات من قِبل شخص يقوم بتتبعهن عقب خروجهن من المراكز التجارية ويرشهن بمادة «الأسيد» الحارقة من الخلف، ثم يفر هارباً.
وأوضحت أن السيدات المتضررات أفصحن خلال تواجدهن للعلاج من الحرق داخل مستشفى الملك فهد بأوصاف الشخص، لافتات إلى أنه نحيل الجسم وأسمر البشرة ويرتدي قميصاً وبنطالاً.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11245 ] نشر منذ 1 يوم
يمكن ضارب فيوزه ويحتاج للعلاج
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4545 ] نشر منذ 1 يوم
هذا مثل اللي حصل بالرياض يرش النساء بماء الاسيد خاصه البنات اللي يلبسون عبايات على الكتف واللي يلبسون ملابس ضيقه
احمد عقاب الراشدي الدوسري[ عدد التعليقات: 80 ] نشر منذ 1 يوم
ممتاز ونبي اكثر واكثر ولكن المره الثانية سكاكين والثالثة مسدس
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8300 ] نشر منذ 1 يوم
ؤش يحس فيه هاللحجي 🙊
انسان[ عدد التعليقات: 750 ] نشر منذ 23 ساعة
لازم يمسكونه
ويرشون عليه اسيد مثل مايرش على الناس ، علشان يعرف الاحساس بالالم .
اهب يا وجهه.
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17156 ] نشر منذ 23 ساعة
دخل اربع حريم للمستشفى😱😱😱
سعيدمكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2502 ] نشر منذ 22 ساعة
تلاقيه من التشاديين او الافارقه الي بدوو يسفرونهم ..حاقد ووسخ ..لعنة الله عليه ..
سعيدمكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2502 ] نشر منذ 22 ساعة
صبحكم الله بالخير جميع …وكل عام وانتم بخير ..
احمد[ عدد التعليقات: 128 ] نشر منذ 22 ساعة
…. حرام عليك تتكلم على الناس بهذه الطريقة
كجمغلو[ عدد التعليقات: 1607 ] نشر منذ 21 ساعة
الله يكفينا شرهم
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29208 ] نشر منذ 21 ساعة
حياك الله وبياك يااخ سعيد مكني الشهراني ،، صباح النور والرضى والسرور ,,
وكل عام وانتم بخير وصحه وسلام ,,
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29208 ] نشر منذ 21 ساعة
لابد وان هذا من الوفود الفاسده الفاسقه ,,
,,, ابناء البلد مستحبل يسويها ،، اقل شيء يخاف ان احداً من النسوه تعرفه ، هو ابن مَن ,,
,, ان شاء الله سنقرأ خبر إلقاء القبض عليه ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 7272 ] نشر منذ 21 ساعة
اقشر الله يكفينا شره
alfahd42[ عدد التعليقات: 7272 ] نشر منذ 21 ساعة
حسبي الله عليه اسيد
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3678 ] نشر منذ 21 ساعة
الله يحرقه بنار جهنم نتمنى القبض عليه
الواقع[ عدد التعليقات: 4692 ] نشر منذ 16 ساعة
ظلم ما بعده ظلم من هذا المجرم القذر
محمدالعتيبي[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 16 ساعة
حسبي الله عليه
وش يستفيد من اذية الناس
هذا ودك بعد القبض عليه يطبق عليه عقوبه .
كل شهر يطلع في سوق ويحطون على راسه قطره اسيد لمدة سنه ثم يطرد من البلد
هذا مؤذي لا وفقه الله
كردشيان[ عدد التعليقات: 326 ] نشر منذ 14 ساعة
الحمدلله أن الأمر اقتصر على رش هذه المادة الحارقة من الخلف .. الكارثة تكون أشنع لو أن هذا المجرم كان يرش ضحاياه على الوجه .
ناقد 66[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 7 ساعات
رجال الامن يجيوب راسه بحول الله ويادبونه تاديب ويسجن
المــالكي[ عدد التعليقات: 539 ] نشر منذ 3 ساعات
ممكن يكون دور اشتراك محد شررركله (*_^)