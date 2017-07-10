بالفيديو.. شيرين تٌعلن انسحابها من برنامج " ذا فويس " - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أعلنت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، انسحابها من المشاركة في لجنة تحكيم برنامج ” ذا فويس ” ، بسبب انشغالها بتحضيرات ألبومها الجديد وفيلمها السينمائي المقبل.

وقالت شيرين في تصريحات صحفية ، عقب حفلها الناجح الذي أحيته في المغرب: ” لن أقدم موسم ثاني من برنامج شيري ستديو، كما لن أشارك في الموسم الجديد من برنامج ذا فويس أيضاً “.

من جهة أخرى، أحيّت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، حفلاً غنائياً ضمن مهرجانات ضبيه الدولية، الخميس الماضي.