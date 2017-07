بالفيديو ..بلقيس فتحي في نوبة بكاء بسبب معاناة بلدها اليمن - صحيفة صدى الالكترونية

لا ادري ان كان البكاء لما أغني ضعف ام قوة!! حال العرب يحزنني.. اتمنى ان تعود اليمن لتصبح سعيدة وان ينتهي كابوس الكوليرا 💔 من حفل دار الاوبرا المصرية ٢٠١٦.. يمكنكم مشاهدة الحفل كاملا على قناتي في اليوتيوب

