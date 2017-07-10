بالفيديو ..بلقيس فتحي في نوبة بكاء بسبب معاناة بلدها اليمن - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أعربت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي عن حزنها الشديد لمعاناة بلدها من ازمة وباء الكوليرا المتفشي فيه، ناشرةً مقطع فيديو سابق لها يرصد بكاءها.

وأردفت بلقيس بالفيديو : ” لا ادري ان كان البكاء لما أغني ضعف ام قوة!! حال العرب يحزنني.. اتمنى ان تعود اليمن لتصبح سعيدة وان ينتهي كابوس الكوليرا “.

ولفتت الى مناسبة وتاريخ الفيديو: ” من حفل دار الاوبرا المصرية ٢٠١٦.. يمكنكم مشاهدة الحفل كاملا على قناتي في اليوتيوب ” .

وكانت وزارة الصحة اليمنية وفق تقرير سابق لها ، اتهمت ميليشيات الحوثي والرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح الانقلابية، بإعاقة جهود مكافحة الوباء الذي يتفشى على نطاق واسع في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وسط اقتراب عدد ضحايا الوباء من ألف حالة، وتسجيل اشتباه بالإصابة لأكثر من 140 ألف حالة.

وسجل التقرير ارتفاع مؤشر حالات الإصابة بالكوليرا في محافظة تعز وسط البلاد، والتي تعاني حصارا خانقا من قبل الانقلابيين، وإعاقة لأعمال الفرق الميدانية الطبية، لافتا إلى تراجع مؤشر حالات الإصابة في محافظات ذمار والضالع والمحويت وإب، فيما هناك 11 محافظة لم يتم تشخيص الحالات مخبرياً بشكل دقيق.

وأعلنت وزارة الصحة اليمنية في تقريرها أن نسبة الاستشفاء للمصابين بالكوليرا بلغت 98 بالمئة، فيما بلغت حالات الاشتباه 2914، وإجمالي الحالات المؤكدة مخبريا 432، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 942، ونسبة الوفيات أقل من واحد بالمائة.