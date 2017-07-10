بالفيديو .. لجين عمران تثأر من صديقتها والأخيرة تصرخ - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو .. لجين عمران تثأر من صديقتها والأخيرة تصرخ
تداول مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لشجار بالمزاح بين الإعلامية السعودية لجين عمران وصديقتها.
ورصد الفيديو قيام عمران بإيقاع رفيقتها بمقلب بعد ان باغتتها خلال خروجها من الغرفة، صارخة بها على حين غرة.
ودخلت ” ضحية لجين ” في نوبة من الخوف إذ بدات تصرخ عالياً، في حين بدأت عمران بالضحك الشديد.
وأوضحت سبب المقلب مشيرةً الى أنه ثأر قديم قائلةً: ” تستاهلين حق الكيكية يوم خبصتي فيها وجهي ” .
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alfahd42[ عدد التعليقات: 7272 ] نشر منذ 18 ساعة
لا حق الكليكه زين
alfahd42[ عدد التعليقات: 7272 ] نشر منذ 18 ساعة
كيكه
نفرات[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ 17 ساعة
ليتني بيني كيكاتك بس