بالفيديو والصور .. وائل كفوري يشعل ليلة طرابلس - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

افتتح كفوري الحفلة الختامية لمهرجانات طرابلس الدولي للعام 2017 ، التي نظمتها جمعية ” طرابلس حياة “، بأغنية للعملاق وديع الصافي “كيف حالهن كيفن حبايبنا”، وما إنْ أطل على المسرح حتى ارتفعت أصوات وهتافات الجمهور الذي شاركه أغنياته وردّدها معه.

وكان كفوري يتنقل بشغف مع جمهوره بين مجموعة من أجمل أغانيه، الجديدة والقديمة، وفي كلّ مرّة كان الجمهور يطالبه بالمزيد، فلم يتعب من الوقوف والتصفيق.

ومن الأغنيات القديمة التي أدّاها كفوري بناءً على طلب الجمهور ” ليل ورعد وبرق وريح ” .

وبتفاعل كبير مع الحضور، أدّى كفوري كذلك أغنية “صار الحكي”، التي رافق الجمهور في آدائها

في ختام الحفل الذي حضرته السيدة ليلى الصلح حمادة وكذلك مجموعة كبيرة من نجوم الإعلام، أدّى كفوري أغنية الأسطورة صباح “تعلى وتتعمر يا دار”، ما زاد الأجواء حماسةً على وقع التلويح بالأعلام اللبنانية وأصوات المفرقعات النارية.

Posted by Wassim Oraby on Saturday, July 8, 2017

Posted by Tripoli International Festival on Saturday, July 8, 2017

"صار الحكي " وائل كفوري يغني والجماهير تشاركه الغناء والتصفيق في تناغم كبير#مهرجانات_طرابلس_الدولية Posted by Tripoli International Festival on Saturday, July 8, 2017