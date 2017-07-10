إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم و3 آخرين في مشاجرة بالأسلحة في الطائف - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أصيب 7 أشخاص، في حادث تصادم من كبري عشيرة باتجاه تربه في الطائف، مساء أمس الأحد، وعلى جانب آخر أصيب 3 أشخاص بطلق ناري في مشاجرة بوادي محرم.

وأوضح شادي بن عابد الثبيتي أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالطائف، تلقت مساء الأحد، بلاغا عن وجود حادث تصادم وذلك من كبري عشيره باتجاه تربه وعلى الفور تم إرسال فرقتي للموقع وعند وصولها تبين ان بالموقع سبع حالات .

وأفاد على الفور تم فرز الحالات حيث اتضح ان بالموقع خمس وفيات واصابتين مما استدعى لتقديم الخدمة الاسعافية الطبية ونقل الاصابات على وجه السرعة إلى مستشفى الأمير سلطان العسكري .

وأفاد الثبيتي أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة السادسة من مساء الاحد أن غرفة العمليات تلقت بلاغ عن وجود مشاجرة وذلك بوادي محرم الطائف .

وعلى الفور تم ارسال الفرقة الاسعافية وعند وصولها اتضح ان بالموقع ثلاث اصابات من اثر طلق ناري عليه تم التعامل مع الحالات حيث أصيبوا باصابات خطيرة استدعت الى نقلهم إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف