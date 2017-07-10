هل يفضّل الرجل " الزوجة الطفلة " ؟! - صحيفة صدى الالكترونية

هل يفضّل الرجل ” الزوجة الطفلة ” ؟!
هذه صفة الأنثى التي يرغبها الرجل، ضعيفة معه وقوية مع الآخرين، كي يستطيع من ضعفها أن يقوّيها لتحافظ على أنوثتها، من خلال شحنها بجرعات من العطف والحنان والاحترام والثقة.
وبحسب الخبراء، يكره الرجل عادة المرأة القوية في المواقف التي تتطلب أن تكون ضعيفة ورقيقة، لأنه يرى في أنوثتها شيئاً من الطفولة التي تحمل أجمل ملامح البراءة والنقاء، لذلك يحب الرجل فيها مشاعرها البريئة الخالية من الزيف، مما ينبغي عليها أن تظهر أنوثتها في كل مكان منتهزة أي فرصة لتحقيق هذا الأمر.
هل يلعب الرجل دوراً في جعل زوجته طفلة؟
ويقول الخبراء إن الرجل الشرقي الذكوري في الأغلب يفضل المرأة صاحبة الشخصية الضعيفة، لا سيما من تتسم بقلّة كلامها ومشاركتها تفاصيل حياة الناس والاختلاط بهم، تخفيفاً لمشاكل قد تؤرق حياته معها، بالمقابل، فإن ضعفها ليس بالأمر الجيد تحديداً إذا غاب عنها لفترات طويلة أثناء سفَره، حينها لن تكون بالقوة المطلوبة كي تتصرف في المواقف التي تستدعي تدخّلها.
أما بالنسبة له، فقد يعيش حالة من الخوف الدائم عليها جراء ضعفها هذا. لذلك، يفترض أن تكون الزوجة ذات شخصية قوية في بعض المواقف الصعبة التي تعطي الاطمئنان له أثناء غيابه بأنها قادرة على التعامل مع معطياتها والقدرة على حلها مهما بلغت.
مع كل هذا، يؤكد الخبراء على أن الرجل يعرف أن للمرأة الطفلة عيوبا، تتمثل باتصافها بالعناد وعدم الصبر، وهذا يتطلب أن يكون زوجها ذكياً في التعامل معها برفق ومودة، ولفت نظرها بعبارات العتاب والودّ عما ارتكبته من خطأ، وفي حال ارتدت عن خطئها، يشكرها ويكافئها ويقدّرها.
من هنا، يقع على عاتق الرجل الواثق من نفسه إما أن يعلّم زوجته كيف تكون بارعة في أنوثتها، وكيف تتقنها، ويقودها لتصبح كالحَمل الوديع الذي يحتاج للرفق والتعامل الطيب، أو يدفعها للتخلي عن أنوثتها وضعفها، ويحوّلها إلى شخصية متمردة تتغير إلى النقيض.
أم نايف[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 14 ساعة
الرجاء تذكر قوله تعالى ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) قبل البدء بالتعليق
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 8571 ] نشر منذ 14 ساعة
شئ رائع لو رزقني ربي ببنت كذا روحها طفولية هادئة كالنسمه،،
ولكن الغالبية أم لسانين ومتمرده
إلا من رحم ربي،،
الوافي[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 14 ساعة
جزيتي خيراً يا أم نايف …
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3678 ] نشر منذ 14 ساعة
طبعا الرجل يبيها طفلة خاصة الشرقي عشان يتفرعن عليها ويمشي كلمته عليها وهذي الدراسة صدقت بالرجل الشرقي ما يبون طفلة عشان يدللها وما يبيها امرأة قوية عشان ما تأخذ حقها منه
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5017 ] نشر منذ 13 ساعة
مافيه شئ أسمه يتفرعن عليها ويمشي كلمته عليها.
يقول تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ) أي : الرجل قيم على المرأة ، أي هو رئيسها
وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا أعوجت ( بما فضل الله بعضهم على بعض ) أي : لأن الرجال أفضل من النساء
والرجل خير من المرأة; ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال.
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5017 ] نشر منذ 13 ساعة
نعم الكلمة الأولى و الآخيرة للرجل حتى لو منعها من زيارة أهلها تطيعه.
المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها وطاعة زوجها عليها أوجب قال الله تعالى : { فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله }
قال صلى الله عليه وسلم أنه : { الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة ; إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك } .
و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت }
وفي الترمذي عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة }
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لو كنت آمرا لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها }
نهار السلام[ عدد التعليقات: 255 ] نشر منذ 13 ساعة
وهل هناك امراءه ليست بطفله ؟ ؟ ؟ّ ( انا اتكلم عن العقل ! )
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3678 ] نشر منذ 13 ساعة
لا والله الرجل كلمته اللي تنسمع بالمعروف اما الكلمة اللي وراها قطيعة رحم وتفريق اخوان وخوات لا والله هذا ماهو كفو للزواج وسماع كلمته منكر عظيم والزوجة اللي زوجها يتفرعن عليها تخلعه بالقانون الزوج بداله زوج وتقدر تستغني عنه اما الأهل ما بدالهم أهل واللي يقول عكس هالشيء يطبقه على نفسه اما بنات الناس لا
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2841 ] نشر منذ 13 ساعة
صدقت ياعلم المملكه👍😊والواقع يثبت كلامك الله جعل الرجل اقوى من المرآه وفضلك عليها مانختلف لاكن المرآه خلقت من ظلع اعوج وماخلق الرجل وجبروته عشان يتسلطن عليها ويظلمها ويخونها ويتفرعن عليها عاملها برفق وطيبه وحنيه ورحمه واحترمها واهتم فيها واخلص لهاوابشر بااللي يسرك😊لكن الواقع يقول غيرواللي نشوفه ونسمعه اللي تتسلط على الرجل وتطول لسانها عليه وتلعب بحسبته تلقاه مثل المزهريه لا يهش ولا ينش اما اللي تحترمه وتقدره وتعامله بطيبه وتقوم بواجباتها كزوجه يدعسها ولاهمه وفوق ذا ظالم ولا يخاف الله في بنات الناس الا من رحم ربي
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 8571 ] نشر منذ 12 ساعة
أطول تعليق لك ي جوجو من عرفتك،، !!
بس ماشاء الله عليك وعلى طرحك.. ♡
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2841 ] نشر منذ 12 ساعة
ههههه😊تسلم من ذوقك ياخوي لهفه الله يسعدك😊 صدقت ماحب اكتب كثير😂😊مره ثانيه بكتفي بالفيسات😂😊😊
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 8571 ] نشر منذ 11 ساعة
ههههه اكتبي وانا خوك ترى ماينمل من كتابتك &
~سلمتِ وسلمتْ أناملك يااارب~
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2841 ] نشر منذ 11 ساعة
ومن يقول والجميع😊
بسمة رضا[ عدد التعليقات: 245 ] نشر منذ 10 ساعات
الرجل يفضل المرأة التي اذا نظر اليها اسرته واذا امرها اطاعته واذا غاب عنها حفظته
برق[ عدد التعليقات: 10101 ] نشر منذ 10 ساعات
اكيد اكيد
المرأه ذات الوجه الطفولي تنهب العقل نهب
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8300 ] نشر منذ 9 ساعات
اي اجمل شي لما تكون الزوجه مرحه فرفؤشةة 😄😄
تخلق اجواءءء جميلةة وسعادهه😍😍😍
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5017 ] نشر منذ 9 ساعات
هناك خيط رفيع وفاصل بين خفة الظل و خفة العقل و المرأة العاقلة تميز.
برق[ عدد التعليقات: 10101 ] نشر منذ 9 ساعات
د ي م
والرجل العاقل يميز ايضا 🤗🤗