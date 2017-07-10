5 أمور لا تبوح بها المرأة لزوجها ! - صحيفة صدى الالكترونية

5 أمور لا تبوح بها المرأة لزوجها !
يقولون إن المرأة لا تستطيع كتمان السر أكثر من ساعات قليلة، ولكننا نقول لهؤلاء أنتم مخطئون، حتى إن الرجل قد يتفاجأ عندما يعلم أن التكتم ليس من صفاته وحده، بل تحاول المرأة أيضًا إخفاء بعض الأسرار بداخلها ولا يمكن أن تبوح بها مهما حصل.
وكما يزعم البعض الآخر أنه من المستحيل فهم النساء، فالمرأة غامضة بطبيعتها ولديها طرقها الخاصة للتعامل مع أسرارها، وهو أمر لا يستطيع معظم الرجال أن يتفهمه، وعندما يتعلق الأمر بعلاقتها بالشريك، فقد تخبره بأشياء كثيرة، ولكن هناك بعض الأشياء التي لن تكشف عنها أبدًا مهما طال الزمن وتبقى دفينة بداخلها لأسباب ترجع لها وحدها. وربما لا تخفي هذه الأشياء بدافع الكذب وإنما يعود السبب في أغلب الأحيان إلى أنها تحب الاحتفاظ ببعض الأشياء ضمن خصوصياتها.
وقد أجريت العديد من الدراسات الاستقصائية تسأل النساء عما يخفين عن أصدقائهن وأزواجهن، وكانت الردود في منتهى العقلانية وبعد النظر، حيث تفضل بعض النساء الصدق، في حين تفضل الأخريات الحفاظ على بعض الأسرار التي يعتقدن أنها لا تهم أحداً وليس هناك حاجة إلى افشائها.
وإليك أهم 5 أمور لا تبوح بها النساء خلال علاقتهن بالشريك.
العلاقات السابقة
من الصعب جداً أن تكشف المرأة عن عدد علاقاتها السابقة، حتى أن الرجل الذكي لا يرغب في معرفتها أيضًا، وربما تقول المرأة لزوجها إنها كانت على علاقة بأشخاص قبل معرفته لكنها لن تحدد العدد.
الإنفاق أثناء التسوق
في كل مرة تذهب المرأة للتسوق تعود بمئات الأشياء من المكياج إلى الملابس الفاخرة والأحذية والإكسسورات وما إلى ذلك، ولا داعي للاستغراب أو السؤال عن المبلغ الذي تم إنفاقه في هذه الجولة أو تلك لأنها حتمًا لن تخبرك بالمبلغ الحقيقي.
إيقاع الآخرين في حبها
لا داعي أن تحاول معرفة كيف توقع المرأة شخصاً في حبها، فهي لا يمكنها البوح بذلك السرّ بتاتًا.
مشاهدة الأفلام الإباحية
من الأشياء الأكثر شيوعًا مشاهدة معظم النساء للأفلام الإباحية في الخفاء، وتقول بكل براءة “أنا لا أشاهد الأفلام الإباحية”، ولكن حتى إن اعترفت بأنها تشاهدها فلن تكشف أبدًا عن نوع المشاهد الساخنة أو تفاصيلها، ويكفي أنها اعترفت دون الخوض في تفاصيل.
حديثها الجانبي مع صديقتها
إياك أن تسألها عما دار بينها وبين صديقتها من حديث فهو سري للغاية؛ بالطبع لن تعترف بأنها وقعت في النميمة على فلانة أو سردت قصة حب فاشلة بين فلان وفلانة، وإن سألتها فستكون الإجابة “لا شيء نتكلم في أمور الحياة العادية”.
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17156 ] نشر منذ 13 ساعة
قايل لكم ياما تحت السواهي دواهي
أذكر كنت اهرج مع بنت
فسألتني أنت ليش ماتزوجت للحين
قلت جيبيلي بنت سنعه وابشري اتزوجها
قالت تبي الصدق
ماتحصل بنت لك وحدك فالزمن ذا!
بصراحة كان جوابها لي صادم
قلت حتى انتي يا…
ردت بصوت تهمس همس
قالت حتى انا…
على طول سحبت عليها من ذاك اليوم
دقت ارسلت وشفيك
مررررررره حظر🤗🤗🤗
نهار السلام[ عدد التعليقات: 255 ] نشر منذ 13 ساعة
يعني اعتقد
ان اكثر شئ لن تبوح به المراءه للرجل مهما حاول هو : لماذا وافقت على الزواج به تحديدا ؟
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3678 ] نشر منذ 13 ساعة
هذي الدراسة بالغرب والمجتمعات الغربية اما عندنا الحمدلله ما تمشي هالامور
نهار السلام[ عدد التعليقات: 255 ] نشر منذ 13 ساعة
لان الاجابه ستكون صااادمه بالنسبه له *
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13337 ] نشر منذ 12 ساعة
وإذا عرف وش بيستفيد يعني 😏
أحسها سوالف مالها داعي خصوصاً الأخيره 😎
نفرات[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ 12 ساعة
يا اخوان فيه واحد كذوووب كل مقال تلقاه حاط تعليق بقصه صارة معه
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 8571 ] نشر منذ 12 ساعة
موضوع خطير،، وكلام واقعي خصوصا ناحية موضوع علاقاتها السابقة،، هو صحيح ماله داعي أن نعرف ماضيها لو كان وقت مراهقه واخطاء نوعاً ما مقبولة،، بس فيه أشياء تكون صادمة وعن نفسي والله ما استحملهاوتكون صدمة اتكلم بصراحة عن نفسي وعن كل شاب غيور اتوقع مايرضيك ليلة زفافك تكون لابس البشت وكاشخ ودافع دم قلبكـ في وحدة عشيقها السابق ليلة زفافها يجي يناظرك بنص عين ويقول كانت معي بكل سهولة وبلاش وذا منتف ديون بالبنوك عشان وحدة سهله مثل ذي..والله ان بعضهم الوحدة تكلم أكثر من شاب وترسل صورها بكامل الزينه والجمال والعري وتتظاهر بالحشمة والاحترام وعينها قوية ي شيخ الله ياخذ هالعينات القذرة اللي تدس السم بالعسل…
ولكن مازال بالدنيا خير وبنات الحشمة موجودين يبيك تبحث وتخلص النية،،
اللهمَّ ارزقني من فضلكـ
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9235 ] نشر منذ 11 ساعة
سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9235 ] نشر منذ 11 ساعة
المفروض تميزون الخبر
بدل المراءه …قولوا المومس
لان المراءه العفيفه ليس لديها ماتخفيه عن زوجها 🤚😊
وهالنقاط لاتوجد الا عند العاهره المنحرفه
محمد العنزي[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 10 ساعات
والامر السادس انهو لاداعي ان تخبره عن المواقع والصحف التي تكتب فيها 📝
القرشي[ عدد التعليقات: 1145 ] نشر منذ 10 ساعات
محمد العنزي
الكتابه بالصحف اكثر امان من تويتر وانستا وسناب
يعني هناك فيهن مجال للخاص وتبادل الارقام واقامة علاقات وتبادل صور
اما هنا لاااااااا فيه مشرف ورقابه
فياليت كل البنات بالصحف وليس تويتر كان مشفنا بلاوي وعلاقات ياخبل
شف اهلك بس اكيد معهم كل وسائل التواصل واحلف على ذلك
برق[ عدد التعليقات: 10101 ] نشر منذ 10 ساعات
محمد العنزي
المواقع والصحف وانا اخوك ماهي مواقع محرّمه
محمد العنزي[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 10 ساعات
ايبله انها ماهي محرمه بس وشهوله تروح تعلمه انها تكتب بها وحتى الرجال لايعلم حريمته انه فنان بالتعليق 👍🏻 تجنبا للمعارك المنزليه 😂😂😂
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8300 ] نشر منذ 10 ساعات
طبعاا طبعاا كلهاا اموور حساسهه ليه يعرفها 🙈🙊☻
أم نايف[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 9 ساعات
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ وَإِنَّ مِنْ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلاً ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَقُولَ يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ
أم نايف[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 9 ساعات
تذكروا بارك الله فيكم قوله تعالى ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد)
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17156 ] نشر منذ 9 ساعات
ياأخوان بينكم أخونجي سبحان الله
ماقد أهنت واحد مثل ماأهنته ومسحت بكرامته
كذا تعليق لقمته النعال
المشكلة مهو بكفو
علشان التفت له
لكن ابشتغله مزبوط كل ماالقاه فخبر
الين اعرف وش بخاطره
ابصير طبيبه النفسي😂😂😂😂
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17156 ] نشر منذ 9 ساعات
هههههه هههههههه
نفرات
ابقلبك كفرات اليلة واتمشى عليك فالحاره
وينك بس
توي صاااحي مرووووووق
وابي لي وحدن اتسلى علية
من زمان ماتسليت ع حد🤗🤗🤗🤗
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
طربوش[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 7 ساعات
محمد العنزي
من الطبيعي أن المرأة ما راح تبوح لزوجها انها تكتب على الصحف أو بأي معرّف هي تكتب . لأنها ما تبيه يشوف الحوارات والضحكات ومشاعر الإعجاب الثناء والمديح التي تبوح بها لشخص من المعلقين كما أنها ما تبيه يشوف تعلقاتها الساخنة والجريئة على مواضيع الزواج وعلاقات الحب وقل مثل ذلك عن الزوج .
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8300 ] نشر منذ 6 ساعات
طِيَفُکْ لَيَآ جّآنِيَ مًنِ ﺎلَشُوٌقُ قُبًلَتٌہ
آبًوٌسِ خِدٍهّہ وٌعٌيَنِہ وٌ ﺎنِتٌ مً تٌدٍريَ
❤
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8300 ] نشر منذ 6 ساعات
ﻋِﻨﺪﻣﺂ ﺃﺣﺂﺩِﺛﮓَ . . ﺗﻨﻬﺾ ﺿﺤﮕﺂﺗِﻲ ﻣﻦ ﺳُﺒﺂﺗﻬﺂ ~ ﻭﺗَﺪﺧُﻞ ﺃﻭﺟﺂﻋِﻲ ﺑﻐﻴﺒﻮﺑﻪ ﻃﻮﻳﻠﺔٌ ~ ﺃﻟﻢ ﺃﻗُﻞ لك ﺃﻧﮓ [ سعادتي] ؟ 😍💜 ..