ماذا تقولين بعد ممارسة العلاقة الحميمة ؟! - صحيفة صدى الالكترونية

ماذا تقولين بعد ممارسة العلاقة الحميمة ؟!
تقول دراسة حديثه ، إن بعض الأزواج يتحرجون من النّطق بكلمة ” شكراً ” بعد ممارسة العلاقة الحميمة، خشية إعطاء الانطباع بأن الجنس عطاء من طرف واحد، كما ترى الدراسة أن غالبية الأزواج يرون في كلمة ” شكراً ” أو ” رائع ” ترجمة للإحساس المشترك بالمتعة، كمن يتناول وجبة شهية فيعبر عن رضاه بإشارة من عينيه أو يديه تحمل معنى التقدير والإعجاب بطعم الوجبة.
وفي ما ذكرت دراسة أخرى تحمل عنوان: “ماذا تقولين بعد الممارسة الحميمة لتجعلي شريكك يشعر أنها كانت رائعة؟” تقول جامي ليلو في موقع “إيليت ديلي”: “إنه عندما تغادرين حالة النشوة إلى لحظات الراحة الزاهية، بعد أن تتباعد أجسادكما، فليس أفضل من كلمة شكر تنقلين فيها إحساسكِ بأنكما تتشاركان في المتعة بكل مفرداتها الجسدية والنفسية، ومع الوقت ستجدين تعبير الشكر الذي يداعب خيال شريكك”.
ورغم أن هناك من يتفق على أهمية شكر الزوجيْن لبعضهما بعد انتهاء العلاقة الحميمة، بالمقابل، هناك من يعدّه غير مناسب، ولا داعي له، بحكم أن الطرفيْن يتشاركان في تحقيق السعادة والنشوة المطلوبة لكليْهما.
فمن وجهة نظر أخرى، فقد أكدت المستشارة النفسية والأسرية الدكتورة دلال العلمي أن “الشُّكر بين الزوجيْن بعد انتهاء العلاقة الحميمة غير منطقي ولا مقبول. فالمرأة والرجل لا يقيمان العلاقة إلا نتيجة الحاجة والرغبة عندهما، وهو ما يتكلل بعملية الجِماع، التي هي نتيجة الحبّ بينهما، وأن تلك العملية حقّ أساسي لكليْهما”.
وأوضحت العلمي أن “الشكر عادة يتم تبادله بين الأشخاص جراء تقديم خدمة ما من أحدهم للآخر، إنما أي شكر وثناء بين زوجين، فهذا أمر غير وارد تحديداً في مفهوم العلاقة الأسرية الجميلة الحميمة، وكي ينطبق هذا المسمى على العلاقة يجب إزالة الكلمات الرسمية التي فيها نوع من البروتوكول”.
ونوهت العلمي إلى أنه “في حال كان الزوجان في حاجة بعضهما، فلا داعي لعبارات الشكر الرسمية بينهما، طالما يقيمان العلاقة وهما في أمسّ الحاجة لتبادل الودّ والمحبة والحاجة للالتقاء الجسدي”.
وعلى الرغم أن “رسائل الشكر والامتنان بين الزوجين لا تكلفهما مالاً ولا وقتاً ولا تفكيراً، إلا أنها تعني الاهتمام الكافي لبعضهما، وأن تكون مكافأة على تصرفات ومواقف عديدة تحدث بينهما، ولكن ليست مكافأة على قيامهما بالعملية الجنسية، التي هي ليست خدمة من أحدهم للآخر، وإنما حقّ لهما”.
رعد[ عدد التعليقات: 489 ] نشر منذ 18 ساعة
انا ارى لو فيه احراج ان يتم وضع جدول فيه فراغات تتم تعبيتها من قبل الزوج والزوجه كل فراغ يحتوي على النسبه المئويه لدرجه النجاع وكل ماكانت النسبه متدنيه من قبل احد الزوجين يحاول الاخر رفع المستوى -وكذلك فراغ للملاحظات التي يجب ان يتفاداها الشريك الاخر -بحيث ان لايتم التعليق عليها من اي طرف تبقى طي الكتمان حتى موعد العلاقه الاخرى وهكذا نتجنب الاحراج-من يؤيد الاقتراح يقول-
alfahd42[ عدد التعليقات: 7271 ] نشر منذ 18 ساعة
ههههههههه
نهار السلام[ عدد التعليقات: 255 ] نشر منذ 18 ساعة
رعود . انا اذا كان كتب لي الله الزواج
باقولها ” جاد الله عليكي يابنت الاجواد ” وان كان انها ملسنه بتقولي ” مسموح ع التقصير . .
alfahd42[ عدد التعليقات: 7271 ] نشر منذ 18 ساعة
هههههه
abdul[ عدد التعليقات: 340 ] نشر منذ 18 ساعة
مش عايزة تقولي شكرا؟ قولي : كانت. رائعة
رعد[ عدد التعليقات: 489 ] نشر منذ 18 ساعة
نهر السلام -بتقول لها جاد الله عليك ومعها تكريعه ولا بدون-
abdul[ عدد التعليقات: 340 ] نشر منذ 18 ساعة
مش عايزة تقولي شكرا؟ قولي : كانت ..رائعة
أمل الفهيدي[ عدد التعليقات: 374 ] نشر منذ 18 ساعة
!!
قم بس قم🎭[ عدد التعليقات: 9859 ] نشر منذ 18 ساعة
دراسه فاشله
بمعنا الكلمه .. مافي احلا من الحيا والنظرات وادا هي تبي تشكرني تسوي لي احلا أكله تعوض الي راح مني او كأسه عصير فقط ..اما الرجل هو دافع دافع قبل وبعد😳
نهار السلام[ عدد التعليقات: 255 ] نشر منذ 18 ساعة
لا اهز الفنجال وهي تفهم اني اكتفيت هههه
عجروش عماش[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 17 ساعة
اصلا تبين النتيجة اثناء العملية ومايحتاج شكر … واحسن شكر هو التعبير باللمس من قبل الطرفين كل واحد يلمس اللي يناسبه في الطرف الآخر
الثامري[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 17 ساعة
ياخوفي انهاااا تقول احسن الله عزاااااك
كل موااااضيعك ..
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17156 ] نشر منذ 17 ساعة
قول لها هاااه كيف تمام😀
هي بتقولك تمام😋👍
قول لها هيا قومي انقلعي😂😂😂
عزوبي[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 17 ساعة
تخيلت..
برق[ عدد التعليقات: 10101 ] نشر منذ 17 ساعة
والله يأنتم ملقّف
هالحين الموضوع برمّته موجه للنساء وش تقول ووش ماتقول ‘ وش دخلكم
انتم
خل نسمع الاناثي وش يقولن !!!
بعدين نعلق حنا يالرياجيل
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 8571 ] نشر منذ 16 ساعة
علمتني الحياة :
أن أقوام ما أحب، وأتحمل ما أكره..
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 8571 ] نشر منذ 16 ساعة
عفواً… أقاوم *
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17156 ] نشر منذ 16 ساعة
أصلآ الحرمه ماتقول شي
واغلبهن مايبين المعروف بعيونهن
هههههه هههههههه
لكني بقول لكم
إن شفت الزوجة صحت من بدري ومسكت البيت تنظيف وغسيل وبخور وروايح طيبه
وفطورك واقهوتك زاهبه
فأدر أنك بسطتها البارح
وهذي كلمةمشكور يحبيبي يبوعيالي
بس تعطيك اياها بالفعل
وإن شفتها ماتقوم الا غصب وكشتها ناااااطة شبر
وبوزها مترين وهواش هي والبزارين
فأدر انك ماعرفت تقصف المواقع
وان شغلك كله فاااااشوووش.
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13337 ] نشر منذ 15 ساعة
ممكن يكون الشكر مؤثر إيجابي على الطرفين بس أكيد لابد معاه من كلمات المدح والثناء 😊
أم نايف[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 14 ساعة
الرجاء تذكر قوله تعالى ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد )
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3678 ] نشر منذ 14 ساعة
يا كثر خرابيطكم وتقولون دراسات المرأة ما تبي المعاملة الطيبة والاحترام بكل شيء مركزين على أمور تحت السرة وكلها غربية ما تناسب عاداتنا تكلموا بالامور هذي من السنة النبوية وكيف الرسول يعامل زوجاته اما خرابيط الغرب ما تمشي علينا وامور الشهوة هذي معروفة اكثر عند الرجل يعني خلو العنوان شؤون الرجل 😁😁😁🤔🤔🤔
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5017 ] نشر منذ 14 ساعة
يقول: يا كثر خرابيطكم وتقولون دراسات المرأة ما تبي إلا المعاملة الطيبة والإحترام🤔🤔
عنجد أقنعتني أن 99% من النساء مايتزوجن إلا للبحث عن المعاملة الطيبة و الإحترام🙈😹😹😂
أما الأمور اللي ف الدراسة ماعمري سمعت وحدة تبحث عنها.
برق[ عدد التعليقات: 10101 ] نشر منذ 13 ساعة
عاد بصراحه بصراحه
هي فيها حيل تقول شي ههههههه اذا خلّصت تكون في شبه غيبوبه
اقل شي عشر دقايق الى ربع ساعه نتيجة المجهود والمشاهق والمناقز
نص ساعه 😉😉😉
لكن بعد ماتقوم تكون انشط من حسين عبدالعني لاعب النصر ، مغير
تمتّر البيت رايحه جايه
وكل متر او مترين تمشيها فيها تسبيحتين واستغفارين 😊😊😊
طبعا أسبوع على هالوضع ثم يبدا المنسوب يقل رويدا رويدا حتى اذا
وصلت عشر ايام الا الأخلاق زفت والنفسية دمار وبدل ماكان التسبيح
والتهليل هو سيد الموقف والتحركات الا وقد استبدلته بالهواش ورفع
الصوت
تم يتم لقطها لغرفة العمليات ويتم اعادة برمجتها على التسبيح والتهليل
والاستغفار وهكذا دواليك
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3678 ] نشر منذ 13 ساعة
الأخ ديم ما عندك ملاحقة التعليقات عشانها ما تناسب عقليتك ايه أقول ١٠٠% من النساء تتزوج تبي الاحترام والمعاملة يمكن كلامك على خواتك وتحسب الناس مثلك والا أقولك حرام اظلم خواتك تنطبق عليك بس لان عقلك صغير
خالد[ عدد التعليقات: 661 ] نشر منذ 13 ساعة
عندى واحده مثل الدميه والا المخده لا تتحرك ولا تتكلم من اول ما تجيني ياالله خلص حاولت معها بس للاسف مافيه فايده الله يكون في عونى وعون الذي معه واحده مثل التي عندى
روزا[ عدد التعليقات: 1145 ] نشر منذ 11 ساعة
ههههههههه
برق به حتسه الا يتحكك
طيب هالموضوع للحريم وش جايبك هنا توطوط
روزا[ عدد التعليقات: 1145 ] نشر منذ 11 ساعة
لاجربنا نشوف وش نقول
هل الوضع يستحق الثناء والتبجيل
ولا الشتايم والدعاوي خخخخخخخخ
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5017 ] نشر منذ 11 ساعة
الأخ أعلام 🇸🇦🇸🇦🇸🇦
أنتِ وحدة كذابة ومدلسة😛
أجل 100% من النساء تتزوج تبي الإحترام والمعاملة..!🤔🤔
ع أساس صديقها مو زوجها.. سوقيهههها😂😂
روزا[ عدد التعليقات: 1145 ] نشر منذ 11 ساعة
الزواج معروف وش هدفه
ابك الاحترام والتقدير عند اهلها موجود
اجل وشهو له تتزوج تسان ندها احترام
بلاكذب يااعلام السعوديه انتي معقده بس تكرهين الرجال وبس تبين الخلع والشر والخراب
انتي اظنتس فوفو من هاك السنين تفرح بالشر والخلع
خلع الله ارقابكن من حريم فاقطات
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5017 ] نشر منذ 10 ساعات
الأخت أعلام🇸🇦🇸🇦🇸🇦
عندما يكون الحديث عن المرأة الجميع نلاحظ إنك تقدسين المرأة بشكل عجيب وكأنها من «الملائكة»
وتصبين جام غضبك ع الرجل 🤔🤔
قليل من العدل و الإنصاف [ بعضي ] !
هل فيه شخص عاقل يصدق خزعبلاتك ? أن هدف المرأة من الزوج البحث عن الإحترام و المعاملة فقط.
99% من النساء هدفها الرئيسي من الزواج ___? وهو شغلها الشاغل ماتفقه ف الزواج إلا هالشئ ومستعدة تخرب
بيتها إذا فقدت هالشئ .
و10% من النساء هذا الموضوع بالنسبة لها شئ ثانوي ، حتى لو مالقت هالشئ تحافظ ع بيتها وتنشغل ف أسرتها،
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3678 ] نشر منذ 10 ساعات
الأخ ديم والأخ روزا الخلع شرع الله وهو يصير بامور صعبة ومعقدة بالحياة الزوجية ماهي لعبة كورة وهو شرع للفرج بين الاثنين اذا استحالت العيشة بينهم وانا أيد الخلع اذا الزوج متعنت ونفسية عصبي يحرمها حقوقها الشرعية يبيها جارية وليست زوجة وهذا الكلام يؤيده شرع الله ولها الحق انها تلجأ شرع وانا مع ان الزوجة تخلع زوجها اذا يحرمها من اَهلها الزوج يكون زوج لفترة من الزمن وممكن بلمح البصر بأبسط مشكلة يكون اجنبي عليها اما الأهل اَهلها حتى وهي بالقبر هذا رائي وما شرط يعجب ناس متعنتة وعقول متحجرة امثالكم والاحترام وانا صادق الناس تزوج بناتها الرجال اللي يصونها ويحترمها ويقدرها وهذا غايتهم والبنت نفس الشيء بس اذا تفكيركم غير هذا راجع لعقولكم وكلن بعقله راضي✌🏻✌🏻✌🏻✌🏻
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3678 ] نشر منذ 10 ساعات
وانت بعد يا اخ ديم دائماً اذا كان الكلام عن المرأة بديت تصب غضبك عليها وكأن الرجل من الملائكة قليل من العدل 🤣🤣🤣🤣✌🏻✌🏻✌🏻👏🏻👏🏻👏🏻
برق[ عدد التعليقات: 10101 ] نشر منذ 10 ساعات
اعلام المملكه رجال ماهو حرمه
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5017 ] نشر منذ 10 ساعات
ي تختورة دلال العلمي
صدقيني { الحُب } لايمت للموضوع بصلة.
الحُب فوق هنا👈🏼💖مشاعر و أحاسيس.
أما الموضوع «غريزة» تلقائية راح تتم ولايشترط الحُب.
وصلت الفكرة💤
برق[ عدد التعليقات: 10101 ] نشر منذ 10 ساعات
روزا
ليش انا تحكحكت وعلقت ؟؟؟
انا أقول لتس ليش ،،،
احتريتكم ماعلقتوا قلت مابدهاش بئه ، وطفح الكيل معي وعلقت 😉😉😉
يشهد الله اني خجلان وانا اعلق لكن وش اسوي ، اذا المعنيين بالأمر ماعلقوا
فأنا مضطر اعلق
غرام[ عدد التعليقات: 2187 ] نشر منذ 10 ساعات
فعلا بعدها لحظات الراحه الزاهييييه ❤️
الروقي[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 10 ساعات
ياريجيل الخلق العن من داعش كلها بما فيها العن منهم في اموور الزواج تكاليف وشروط وبعد الزواج العن والعنين
واكثر الناس مايحصل اللي يبغى من حرمته ويروحون للحرام …… عندي لكم مشرووع ممتاز جدا لايخالف لاشرع والا ملة ابد والا احد له حكم عليكم فيه اصلا الاسلام محلل هالشيء وتمتعوا قبل الحروب تجي وقبل لاتموتون تمتعوا بدال ماتاخذون ذنوب تاخذون حسنات ….
يقول لي واحد ان فيه دولة في شرق اسيا عندهم سووق لبيع الحريم جاريات يقوول صواريخ مزيونات وابى اسألة عن اسم هالدولة ونرووح وبحر مالك تشتري لك كم جارية وتدخلها معك بالسعودية حرام عيب يخالف الشرع ابدا لايخالفة
اصلا كان موجود هالسوق وسوق العبيد بالسعودية ما الغاه الا الملك فيصل بضغط من العالم علية
والملك عبدالعزيز كان عنده جواري والفحوول اللي قبله والائمه والصالحين كانوا عندهم جواري ومستريحين من الحرام ومن كل الكلام الفاضي ويأكلن مما ناكل ونلبسهن من مايلبسن الحريم
وبعض الصحابة كان يطوف في سوق الجواري ويشترون منهن مايريدون قولوا بعد دعارة وكلام فاضي
الدين يسر وليس عسر والناس كانت ميسره لين جتهم الامم المتحده والغت كل التسهيلات والاموور اللي تساعد الشخص على حفظ فرجه عن الحرام
ماار ابى اقدم واخطب كم خطبه ان استمر الوضع بالرفض سألت الرجال عن اسم الدولة ورحت واشتريت من اسواق جواريهم وابن ام امه يتكلم ملك يميني جواري شاريهن بحر مالي وفلوسي
حتى المفتي لو اساله ماراح يستنكر فعلتي لانه اصلا كان بعهد عبدالعزيز هالكلام والا يخالف الضرع ابدا
وحنا اضطرينا نرجع هالشيء بسبب الفتن القوية وعدم المقدرة على التحمل اكثر من ذلك
فا اللي معي من والله اني اقول هالكلام صاادق وطز باللي يرضى واللي مايرضى
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5017 ] نشر منذ 10 ساعات
الأخت أعلام🇸🇦🇸🇦🇸🇦
لوحدث مرة من المرات إن تكلمت عن الرجل ومابعضت فثقي ثقة تامة إنها غير مقصودة وجل من لايسهو.
أما بالنسبة لكلامي عن المرأة المتتبع لتعليقاتي يرى أنني دائمًا أبعض إلا ف حال أكون ناسية فبلاش كذب وافتراء.
التعميم لغة « الجهل» راجعي حساباتك وبطلي تطبيل لجميع النساء .
روزا[ عدد التعليقات: 1145 ] نشر منذ 10 ساعات
هوزاني العتيبي والله انه انت ماغيرك يحتسي بالجواري
ليه غيرت ايميلك واسمك
حياك بيننا
برق[ عدد التعليقات: 10101 ] نشر منذ 10 ساعات
روزا
تعليقا على تعليقتس ( هل الماضوع يستحق الشكر والا الشتايم )
انا اللي بقول لتس ،،
اذا كان العظم نابت على حليييب نياق فأبشري بالخار وسيستحق الشكر
فورا قبل ان يتم برقعة الطير ، وربما سيكون هناك ركعتين شكر لله
اما اذا كان العظم نابت على حليييب النيدو ، ودلبوسن ماغير يأكل الهمبرغر
ويشرب وراه الببسي ، فإعلمي ان الطير شبّوط ولا ينفع لصيد الحباري،
ناهيك عن الحجم وصغره والأضرار النفسيه المترتبه للطرف الاخر من كثر
البربسه
الحبارى يارويزا يبغالها صقر يشقلها شقل من على الارض ، يخلي ما يلامس
الارض الا الكتفين والرأس فقط ، اما باقي الجسم فيكون مرتفع بمقدار شبرين
الى ثلاثه عن الارض
هكذا يكون الصيد فقط
روزا[ عدد التعليقات: 1145 ] نشر منذ 10 ساعات
انا عندي عضويه والقط اي واحد يغير اسمه وايميله
رمز السيفر مايتغير خخخخخخخخخخ
رويزا ماهي بهينه وللله
علق يابرق علق جعلك تعلق مثل الخروف
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5017 ] نشر منذ 10 ساعات
ي روزا
تقولين: الإحترام والتقدير عند أهلها موجود🤔
الكلام هذا مو صحيح [ بعض ] النساء عند أهلها ماتجد لا إحترام ولا تقدير مهانة ومهضومة حقوقها ويعاملونها مثل الجزمة👠 وينتظرون بفارغ الصبر اليوم اللي يتقدم لها واحد ويفتكون منها.
المرأة المهانة ف بيت أهلها تظن الزواج راح ينقذها من الوضع اللي تعانيه وترضى بأول شخص يتقدم لها مهما كانت ظروفه
ولكن للأسف [ بعض ] النساء تطيح ف زوج يعاملها معاملة أردى من معاملة أهلها😩
اللي بتتزوج عشان تهرب من المشاكل و المعاناة ف بيت أهلها [ غلطانة ] مثل اللي يقول جا يكحلها وأعماها.
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3678 ] نشر منذ 10 ساعات
🤣🤣🤣 راجع تعليقاتك يا عزيزي وانا ملاحظ دائماً ان اي تعليق بصالح المرأة حتى لو هي شرعية يستفزك ويضيق صدرك ترا المرأة أمي وأختي وجماعتي ومحارمي وبنات وطني من حقي ارفع لهم لانهم بصراحة تاج على الرأس ومن حقنا نعمم الخير لهم اجل نعمم الشر اللي موجود بزاوية ضيقة موجودة بعقلك 🤣🤣🤣🤣 ولا عاد تعلق على تعليقاتي ادري انها تجرحك لان كلمة الحق توجع بس ماهو موجه سمعت وانا ترا من زمان ملاحظ انك تنط لتعليقاتي وكأنها موجهه لك ابدا انت لك عقلك وتفكيرك وانا لي عقلي وتكفيري وكلن بعقله راضي ✌🏻✌🏻🤔🤔🤔
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5017 ] نشر منذ 10 ساعات
برق
تقول: أعلام المملكة رجال ماهو حرمة.
مالك لوا ماتميز بين الأساليب ، واضح من أسلوب أعلام إنها امرأة عندها عقدة و معاناة من رجلً ما.
وبعدين ماشاء الله علاك تسفهل ف مثل هالمواضيع وتسهب وتجيب كل اللي بجعبتك عامل لي فيها معلم🙈.
ياخي أركد وأحتفظ بمعلوماتك ف مثل هالمواضيع لنفسك ، ولاتقيس باقي الرياجيل ع نفسك.
فما يناسبك لايناسب غيرك.
روزا[ عدد التعليقات: 1145 ] نشر منذ 10 ساعات
لاوالله ماظنيت انه نابت على نياق
الا على النيدو واخواته
هههههههههههههه
تحسيني انك من جيل النياق بلا هياط بس
تراك ورع دوبك ٣٢ سنه ان ماكنت اصغر
روزا[ عدد التعليقات: 1145 ] نشر منذ 10 ساعات
ديم رجاء لاتكلمين معي حلي عن سماي
انا بس ناقشتك بموضوع الاحترام بعده خلاص نقفل السكه
تراك نشبه ولزقة عنزروت
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8300 ] نشر منذ 10 ساعات
كلنا نعرف انها بنت ؤليه تخلي نفسها رجال وتنكر مادري !!
ع اساس احنا اغبياءء مانميز بين اسلؤب البنت والولد
🖕🖕🖕😂😂😂😂😂😂😂😂
روزا[ عدد التعليقات: 1145 ] نشر منذ 10 ساعات
لا ي
برق اعلام السعوديه حرمه واحلف حلف
وين اللماح الذكي اللي يقول يفهم ههههههه
ياخي واضح بس تسب بالرجال
هذي فوفو من هاك السنين او ام صالح
وحده منهن لاثالث لهما
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8300 ] نشر منذ 10 ساعات
اقووول له ثاااانكسسس حبيبي كانت ليلة ممتعه واشبعتني ..😂😂..
اخذذؤكممم نعمم ..
اصلا بيلاحظظ علي بدون ماقول ولاكلمه اني راضية عنهه 🙈🙈🙊😉😊😊😊
برق[ عدد التعليقات: 10101 ] نشر منذ 9 ساعات
د ي م
نعم انا اسفهل للمواضيع هذي لاني احاول اساعد الجميع وانقل لهم خبرتي
على امل لعل وعسى يستفيدون ويطبقونها
الدنيا أخذ وعطى
برق[ عدد التعليقات: 10101 ] نشر منذ 9 ساعات
اعلام المملكه رجل او انثى
لاتهتمون من ذلك كل ماعليكم هو الاستماع له فقط
ولاتناقشون بعض في المعرفات
برق[ عدد التعليقات: 10101 ] نشر منذ 9 ساعات
اسوووومه
المرأه اللي تتكلم بعد المعاشره مبااااشره هي لم يعجبها الوضع ، اما التي
تنصرع ١٥ دقيقه وكأنها راكضه ٥ كيلو فلن تنطق بحرف واحد وهذي هي
التي تحققت امانيها فقط
والرجال اللي مايصرع الحرمه ١٥ دقيقه وهي طايحه مكانها فأنا ماعتبره رجال
مطلقن مطلقن
انصراعها ليس من الالم ولكن بسبب الاستمتاع
أم نايف[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 9 ساعات
كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أشدَّ النَّاس حياءً، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشدَّ حياءً مِن العذراء في خدرها ) .
برق[ عدد التعليقات: 10101 ] نشر منذ 9 ساعات
اللهم صلِ على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8300 ] نشر منذ 9 ساعات
بالعكس ي برق .
اغلبهن تجيك تنسدح جنبه وتمدح وتثني ع عمله المتقن 😂😂😊
يالله ياكريم انك ترزقني الحلال الطيب 🙈😭😭😭😭
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5017 ] نشر منذ 9 ساعات
ي برق
أمنع الآخرين [ المحترمين ] من خبلتك قصدي خبرتك ، لعلمك ماعاد فيه أحد يجهله شئ ، حتى الورع اللي بالروضة.
وترى الحياء مطلوب مو بس من المرأة حتى الرجل .
وأنت الله يجزاك خير قالبها قناة أفلام🙈 مو تعليق رجل مُحترم..🤔
ماعليش أعذرني ع صراحتي ولكن هذي الحقيقة ولابد تسمعها [ إني لك من الناصحين ]
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5017 ] نشر منذ 9 ساعات
ي آسومه
تقولين : بالعكس ي برق .
أغلبهن تجيك___?
عفواً هل أنتِ ساكنة معاهم ?
أنتِ وبرق نفس الفكرة أختلفت المعرفات وتشابهت الأقوال ، وافق شن طبقة.
برق[ عدد التعليقات: 10101 ] نشر منذ 9 ساعات
ديم
صدمتيني والله
أعلن انسحابي من الصحيفه
رحم الله من اهدى إليّ عيوبي
شكرًا ديم على الصراحه وكأنني للتو صحيت
أشكرك بعنف
محمد العنزي[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 9 ساعات
كل المحترمين ي______ نحب برق وهرجه ومانتابع الا تعليقاته استمررررر ياخوك
ولولاه ماتجمعتن
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8300 ] نشر منذ 9 ساعات
تقلعي مناك .. غصب ترد ع كلامي وتقنعني بتفاهاتها
انا ؤياهه نتكلم شدخلكك ؤيععععع …
..
بعدين ارائي الشخصية مالك شغل فيها ..
خلي عندك كرامهه ولاتقعدين تحللييين اراء الناس حسب مزاجك
قلنا لك اللي يناسبك مايناسب غيركك ..
وش هالعقول المصدية ياربي ..
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8300 ] نشر منذ 9 ساعات
ماعندكك سالفة ي برق لما تاخذ ع كلام هالمعتوهه الخبلة
😂😂😂😂😂😂😂
الله يعافيهاا مما ابتلاها بسسس
ابوسليمان[ عدد التعليقات: 355 ] نشر منذ 9 ساعات
برق
جعل يبرق عليك الخير وش انسحابه
ندري كلها مزوح
عين من الله خير يارجال وارجع
محمد العنزي[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 9 ساعات
من المتابعه اثنين هويتهم الجنسيه تحتاج تدخل جراحي للتعديل 😂😂😂
واحد دايم ينقد الرياجيل ويمدح الحريم
ووحده دايم تنقد بالحريم وتبجل الرياجيل
الشاطر الذكي اللماح بيعرفهم
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3678 ] نشر منذ 9 ساعات
اللي يحلفون اني بنت أقول حلّلوا عن يمينكم لأنكم حلفتم وانا اسمي ماجد وقد كتبت بالاسم هذا لو تذكرون وطلع معلق بنفس الاسم ماجد وغيرت النك لسعودي وطلع بعد واحد بنفس الاسم وعقب خليته إعلام رمز وللحين صامل لأني ما شفت احد طلع بنفس الرمز ترا الحلف بالله كذب حرام وله كفارة حبيت أنبهكم للكفارة لانها بينا وبين رب العالمين اما الأسامي هنا ما اجزم او احلف ولكن اتوقع من اُسلوب الشخص نفسه والأسامي ما اعرفها ويكفي الله عالم بهالشيء 👌🏻👌🏻😁😁
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5017 ] نشر منذ 8 ساعات
آسومه حبيبتي ريلاكس ياماما ، ركزي وحاولي تشغلين مخك اللي فوق .
بالنسبة للموضوع اللي هو شغلك الشاغل أنا تأكدت وبما لايدع مجال للشك إنك حالة ميئوس منها لذلك ماعدت أهتم
ف نقاشك حول هالموضوع.
ف تعليقي السابق سألتك مجرد سؤال ? ماتدخلت ف قناعتك ، ولا في رأيك .
والهدف من سؤالي ? أبغيك تحترمين نفسك وتبطلين إستخفاف بعقول الآخرين.
مافيه وحدة تملك ذرة عقل تقول أغلب تجيك___? منين لك هالإحصائية?
وبالنسبة لموضوع القناعة ، أشوف لك فترة أنتِ وروزا ماسكة معاكم هالكلمة وكل كلمة والثانية قناعاتي و قناعاتي
الظاهر أنتِ وياها تو تعلمتوا هالكلمة لكن المشكلة ماعرفتوا توظفونها ف الكلام.
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5017 ] نشر منذ 8 ساعات
الأخ محمدالعنزي
لو سمحت تكلم عن نفسك.
وتقول: ولولاه ماتجمعتن ، للمرة الثانية أقول لك لو سمحت لاتحط المحترمة والغير محترمة ف كفة وحدة
فيه فرق شاسع بين الثرى و الثريا.
وإذا إنك تقول إني رجل مسلم ومحترم أنصح أخيك ف الإسلام «برق» هذا واجب عليك كمسلم بدال ماتشجعه ع هالعلوم.
تراك ماتنفعه يوم تعرض الأعمال يوم العرض.
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8300 ] نشر منذ 8 ساعات
سريهااا بس ..
مو انتي اللي تحددين لي وش اقول .. بضل اقولها وافقع كبدك ي المريضة 😅😅
هش يلا ..
وولععااد تتدخلين بأي شي اكتبه مفهووم ! ماتفهمين حما..اارة انتي
محمد العنزي[ عدد التعليقات: 2187 ] نشر منذ 8 ساعات
وااااااااااضح
هالعلوم كل ماشفتنها تجمعتن وماتصدقن بهرجه منه تحكحكن عليها بالتعليقات كل الليل
محمد العنزي[ عدد التعليقات: 2187 ] نشر منذ 8 ساعات
وااااااااااضح
هالعلوم كل ماشفتنها تجمعتن وماتصدقن بهرجه منه تحكحكن عليها بالتعليقات كل الليل
محمد العنزي[ عدد التعليقات: 2187 ] نشر منذ 8 ساعات
وااااااااااضح
هالعلوم كل ماشفتنها تجمعتن وماتصدقن بهرجه منه تحكحكن عليها بالتعليقات كل الليل
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5017 ] نشر منذ 8 ساعات
ي آسومه مو أنا اللي أحدد ويش تكتبين لا أنتِ ولاغيرك ، لو تهدين أعصابك شوي وتركزين راح تلاحظين أن تعليقاتي عبارة عن تصحيح معلومة أو نصيحة أو أطرح سؤال?
وبعدين حبيبتي مو أنتِ اللي تمنعيني من متابعة ردودك والرد عليها هنا صحيفة مكان للحوار و النقاش المحترم
وأنا ملاحظة إن جميع ردودك غير محترمة تستخدمين الفاظ🙈 ليش ما أدري .. ترى الموضوع نقاش مو هواش.
وإذا هذا أسلوبك مع وحدة ماتعرفينها🙈 أجل كيف أسلوبك مع اللي حولك ماتبغين تسمعين إلا صوتك.
اللي يشوف أسلوبك معاي تقل إن بيني و بينك ثأر🤔
ياحبيبتي أركدي و أرتقي.
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5017 ] نشر منذ 7 ساعات
الأخ برق
إذا أنت متابع .. كونك أعلنت إنسحابك من الصحيفة هذا شئ راجع لك.
ولكن اللي أنا أشوفه أن الصحيفة «مكتظة» بالأخبار ماشاء الله تبارك الله ، ولم تقتصر ع زواية عالم المرأة
والموضوع اللي أنت مركز عليه مو بذيك الأهمية حاجة فطرية مفروغ منها وماتحتاج شرح ولاتوضيح
المجتمع بحاجة لخبرات واراء ونصائح ف مواضيع أهم.
فلاتبخل برأيك ونصائحك وخبرتك ف مواضع آخرى وكل كلمة تنفع أخيك المسلم و أختك المسلمة لك أجرها وثوابها.
ولاتحقرن من المعروف شئ،
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ))🌷
روزا[ عدد التعليقات: 1145 ] نشر منذ 3 ساعات
برق
انت نقضت عهدك لنا
يوم تقول مايمنعني عنكم شي الا الموت
هماك غادرتنا وتركتنا
هوانت جاد ولاتمزح ؟؟؟
روزا[ عدد التعليقات: 1145 ] نشر منذ 3 ساعات
محمد العنزي
والله وتمرجلت يالخمه وطلعت بايميلك الاصلي ومعر
ههههههههههههههههه
اخييييييييه ع الرجل الضعيف اللي يلاحق النسوان بمعرفات وايميلات مختلفه
ياناقص العقل يالاثول
روزا[ عدد التعليقات: 1145 ] نشر منذ 3 ساعات
وش هاللي اشوفه
ايميل غرام هو نفسه محمد العنزي
يعني مثل ماقال برق
غرام بالاصل رجل حسيي الله علاه من رجل تسان هيتس
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2841 ] نشر منذ 2 ساعتين
انا والله مكان ودي اخش ها الموضوع ولا احب اتداخل فيها اللي نفس ذي المواضيع😊👍 لاكن شدني كلامك روزا من جدك ان غرام رجال😣معقوله؟طيب وش مصلحتهم اللي خاشين بمعرفات حريم والعكس اتقو الله بالله كيف تطاوعكم قلوبكم على كذا؟الله يهدي كل ضال😊واللهم اني صايم😊
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11245 ] نشر منذ 2 ساعتين
المفروض انك ما تكمل العمليه و تنهيها الا بعد ما تشعر ان الزوجه انتهت وعرق ضهرها 🙂 واما شلوه و غلوه فلا ينفع مع الزوجه وتشعر انك اناني ولا عندك ذووووووووووووووووووووق
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8300 ] نشر منذ 2 ساعتين
نفس عدد كومنتاااات غرام !!!!
🤤🤤😲😲😲😲😶😶😶😶😰😰😱😱😱
روزا[ عدد التعليقات: 1145 ] نشر منذ 2 ساعتين
اي والله اني انصدمت يابنات
وليه يتهجمنا طيب
برق قسم بالله انك مشعوذ اللي مبطي كاشف غرام انه ذكر
جعلك الماحي يالذكر ياللي ماتستحي على وجهك
اثرك مره تسولف معنا ومره تهجمنا
جعلك الساحق الماحق اي والله
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2841 ] نشر منذ 2 ساعتين
فعلا كلام روزا صحيح مع الاسف😢انا صبحت مواضيع سابقه لتعليقات غرام ولقيت العدد نفسه للتعليق؟؟انصدمت والله لاكن مانقول الا الله يهديه ويهدي الجميع😊
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2841 ] نشر منذ 1 ساعة
وانا مثلك روزا انصدمت وتصدقين مو مصدقه للحين؟شي محزن اللي قاعد يصيرمعقوله😣والله يستر من الجاي😊مالنا الا ننقز من الصحيفه وشرايكن😂😊
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13337 ] نشر منذ 1 ساعة
أووف 😳
واحنا اللي مصدقين انها متزوجه وعندها بنت 😂😫
روزا قلبي استمري واكتشفي لنا المزيد هههههه الله يوفقك انتي كذا 👍😍
alfahd42[ عدد التعليقات: 7271 ] نشر منذ 1 ساعة
صباح الخير على الجميع
بسمة رضا[ عدد التعليقات: 245 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولاقوة الابالله
الله يهدي الجميع وليش الواحد ينكر هويته
الله سبحانه فوق الجميع وشاهد على كل واحد
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2841 ] نشر منذ 46 دقيقة
اي والله يادنو❤وعمرها18 وغيرها كثير😂مدري نضحك والا نبكي على هروجنا معاه😊نضنه بنت شكلي مابنام اليوم من الصدمه😂😊
alfahd42[ عدد التعليقات: 7271 ] نشر منذ 39 دقيقة
يا مال الماحي ياللي كل يوم مغير اسمك
روزا[ عدد التعليقات: 1145 ] نشر منذ 39 دقيقة
لاعلاك دانه
انا مثل ساهر القط واعطي فلاش خخخخخخخخخخخ
بس لازم برق ترجع لاااازم انت تسذا خاين للمواثيق
مثل قطر ولازم نحتكمك ههههههههههه
لو ماتعلق هينا علق بغيرها
انت ماعندك وقت ياطخه ولااكسر مخه
تعال بس يابرق وشف انكشف الذكر غرام
يوم قلت لنا ولاصدقناك ابتس انت مشعوذ ولا مخاوي زي قطر هههههه
alfahd42[ عدد التعليقات: 7271 ] نشر منذ 37 دقيقة
تعوذو من الشيطان ولا نبي احد ينسحب
نبي نسولف سوالف زينه وبعيده عن الجرح وبعيده عن كل ما يغضب الله
نضحك ونمزح ولا احد يتدخل في كلام احد يحس انه مايبيه يشارك كلامه
alfahd42[ عدد التعليقات: 7271 ] نشر منذ 32 دقيقة
ديم مبدعة في كلامك واسلوبك
بس لاتزعلين الربع منك تراهم فاكهة الصحيفة
معك حق في بعض الكلمات المفروض ماتكون الله يهديهم بس مانبي نفقدهم
والمسألة مزح وتضييع وقت
روزا[ عدد التعليقات: 1145 ] نشر منذ 31 دقيقة
الفهد
شفت متابعين تره هو غرام …
الله لايوفقه وين ماوجه
alfahd42[ عدد التعليقات: 7271 ] نشر منذ 31 دقيقة
صادقه روزا ارجع يا برق ولا حاسبناك يا ولد الدوحه
alfahd42[ عدد التعليقات: 7271 ] نشر منذ 28 دقيقة
روزا مشكورة على كشفه بس ابعدي عن الالفاض الشينه ولا تدعين عليه ادعي له بالصلاح
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2841 ] نشر منذ 20 دقيقة
*السَّـعــاَدَةُ هِي*َ
*عَافِيَـةٌ فِي الدُّنيَا وعَفوٌ فِي الآخِرَة*
*أَسأَلَ اللهَ لِي ولَگُم*ْ
*العَفوَ والعَافِيـةَ فِي الدُّنيَا والآخِرَة َ*
alfahd42[ عدد التعليقات: 7271 ] نشر منذ 2 دقيقتين
امين ياجنوبية