نوع شامبو مناسب لشعرك خلال الدورة الشهرية - صحيفة صدى الالكترونية

نوع شامبو مناسب لشعرك خلال الدورة الشهرية
خلال فترة الدورة الشهرية، يكون جسم المرأة حساساً جدًا ومعرضاً لأخطار هي لا تعرفها في الغالب، لهذا يجب أن تكون حذرة في كل المواد التي تستعملها سواء في الاستحمام أو التجميل، وتقوم باختيارها بعناية فائقة كي لا تعرض نفسها للخطر، ولكي تتناسب المواد مع حالتها الشهرية.
لذلك يجب أن تعلمي أنه عند حدوث الدورة الشهرية ينخفض مستوى هرمون الأستروجين، وتزداد نسبة هرمون البروجسترون المسؤول عن انطلاق البويضة وبداية الدورة الشهرية، وتبدأ أعراض الدورة بزيادة نسبية في درجة حرارة الجسم، وتضاعف عمل الغدد الدهنية في الوجه، فيكون الوجه شاحب اللون وكثير البثور، وكذلك الأمر بالنسبة للجسم وفروة الرأس، ما يؤدي إلى ظهور القشرة في حال عدم العناية بفروة الرأس في هذه الفترة، لذلك من المهم جداً استخدام شامبو للشعر يحتوي على مادة “زينك جلوكونات” او “فيتامين ب” وهي مواد مهمة لحماية فروة الرأس.
وبالنسبة للنساء ذوات الشعر الدهني، فالأفضل لهن استخدام شامبوهات طبية، تعمل على تنظيم إفراز الدهون، تجنباً لانسداد المسام في فروة الرأس.
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9235 ] نشر منذ 11 ساعة
شامبو 😂😂
اي شامبو 🤔🤔؟؟؟؟
والله وقتها اهم شي البروفين ولاغييييييييييييبره ولاينزل من الشنطه
قال شامبو قال
اصلا الكشه يرثى لها 🤣🤣ليت بس نربطها
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8300 ] نشر منذ 9 ساعات
اووهه ي الدوؤررهه 💔
تعثى فيناا فسسااد 👊😊
بس ماقريت اسم شامبؤ مفيد !! وجع 👊👊🖕
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2841 ] نشر منذ 7 ساعات
البروفين صحيح تهدي والبندول😊بس ينصحون منها وانها مضره والله اعلم😊جربو المشروبات الحاره بديل مثل السنوت ولونه مو حار بس اللي تبي تخلطه مع القرفه حلو وكمان الزنجبيل والكمون تروها حلوه يابنات واللي ماتتحمل قوه حرارتها تخف مو تكثر منها لما تطبخها😊😊بس هي روعه جد👍😊
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5017 ] نشر منذ 6 ساعات
ي جنوبية قحطانية
السنوت هذا ويش أول مرة أسمع فيه ?
ملاحظة هامة قداً قداً : جميع الأعشاب تغمر بالماء المغلي وبعد تصير دافئة تصفى ثم تشرب ولا تطبخ عشان ماتروح فائدتها مع الطبخ لإنها تحتوى ع زيوت طيارة✈️😜
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8300 ] نشر منذ 6 ساعات
انا ماينفعني الا حبتين بنادول اكسسترا ..
واخبطها نوووومهه واقوم بعدها لا الم ولا حاقةة 🙈🙈😊
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2841 ] نشر منذ 6 ساعات
معقوله ماتعرفيه ياديم تريه نفس الكمون بس مخضر زياده😂😂الا اللي تبي تغليها اانا مجربه غليها وحلوه عن تجربه👍😊
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2841 ] نشر منذ 6 ساعات
ياديم يقولون غلي الاعشاب واحكام الغطى عليها يحافظ عاى زيوتهاوالله اعلم لا لا انتبهي اسومه😊سبق قريت عنها مو حلوه ها الحبوب وقتها😊الله يحفظ الجميع
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8300 ] نشر منذ 5 ساعات
اي صدقتي .. بس مايهديني الا هي
البدايل الثانيه ماناسبتني 🙈😊