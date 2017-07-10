نوع شامبو مناسب لشعرك خلال الدورة الشهرية - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

خلال فترة الدورة الشهرية، يكون جسم المرأة حساساً جدًا ومعرضاً لأخطار هي لا تعرفها في الغالب، لهذا يجب أن تكون حذرة في كل المواد التي تستعملها سواء في الاستحمام أو التجميل، وتقوم باختيارها بعناية فائقة كي لا تعرض نفسها للخطر، ولكي تتناسب المواد مع حالتها الشهرية.

لذلك يجب أن تعلمي أنه عند حدوث الدورة الشهرية ينخفض مستوى هرمون الأستروجين، وتزداد نسبة هرمون البروجسترون المسؤول عن انطلاق البويضة وبداية الدورة الشهرية، وتبدأ أعراض الدورة بزيادة نسبية في درجة حرارة الجسم، وتضاعف عمل الغدد الدهنية في الوجه، فيكون الوجه شاحب اللون وكثير البثور، وكذلك الأمر بالنسبة للجسم وفروة الرأس، ما يؤدي إلى ظهور القشرة في حال عدم العناية بفروة الرأس في هذه الفترة، لذلك من المهم جداً استخدام شامبو للشعر يحتوي على مادة “زينك جلوكونات” او “فيتامين ب” وهي مواد مهمة لحماية فروة الرأس.

وبالنسبة للنساء ذوات الشعر الدهني، فالأفضل لهن استخدام شامبوهات طبية، تعمل على تنظيم إفراز الدهون، تجنباً لانسداد المسام في فروة الرأس.