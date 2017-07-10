أول نسخ تسلا Model 3 تخرج من مصنع فريمونت - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

خرجت أول نسخة انتان من تسلا Model 3 من مصنع فريمونت التابع للشركة، حسب تأكيد إلون موسك الرئيس التنفيذي للشركة على تويتروقال موسك ان النسخة الاولى تمر بفحوصها النهائية وكان من المقرر اصلا تسليمها الى عضو مجلس ادارة تسلا اير اهرنبريس. ومع ذلك، أعطى إهرنبريس إلون موسك الحق في الحصول على السيارة الأولى كهدية عيد ميلاده رقم 46 وسيحصل إهرنبريس الآن على النموذج الثاني.

وكشف موسك في وقت سابق أن أول نماذج من Model 3 سيتم تسليمها إلى موظفين داخل الشركة في محاولة لتسوية أي أخطاء أو عيوب قبل تسليمها إلى الجمهور على نطاق أوسع. وليس من المعروف بالضبط عدد الوحدات التي سوف تقدم في البداية إلى موظفي تسلا ولكننا نعرف أن أول 30 نموذج سيتم تسليمها للعملاء في 28 يوليو. وسوف يحصل 100 عميل بعد ذلم على السيارة في أغسطس قبل ارتفاع الإنتاج وتسليم 1500 نسخة في سبتمبر. وتأمل تسلا في انتاج 500 ألف نسخة سنوياً من السيارة.