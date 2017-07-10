بالصور.. هوندا تقدم HR-V Black Edition في المملكة المتحدة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

لإعطاء هوندا HR-V مزيد من الشراسة والحضور في المبيعات، كشفت هوندا المملكة المتحدة للتو عن نسخة HR-V Black Edition الخاصة وهي نسخة قدمت لأول مرة مع CR-V وتشمل التغييرات الرئيسية في HR-V Black Edition الطلاء الأسود، ولوحة القيادة باللون الأسود الذي يمتد للشبك الأمامي، مع عجلات 18 بوصة وأغطية مرايا سوداء.

وقد قامت شركة هوندا بتسعير السيارة بمحرك 1.5 لتر مانيوال من 32.425 دولار ، في حين أن النسخة بناقل CVT تقفز إلى 33.،994 دولار، بينما النسخة الديزل المانيوال تأتي بسعر 34.785 دولار.

وفي معرض حديثه عن السيارة، قال المدير التنفيذي لهوندا أوك ديف هودجيتس: “إن كل من HR-V وCR-V محبوبين كثيرا من قبل العملاء، كما أن الإصدار CR-V Black Edition قدم في السابق بشكل جيد للغاية ليتناسب مع أولئك الذين يبحثون عن شيء أكثر تميزا جنبا إلى جنب مع بعض اللمسات الفاخرة. ونحن نتطلع إلى الإصدار الجديد HR-V Black Edition للسير علي نفس النهج وتحقيق مبيعات كبيرة على مدى الأسابيع القليلة المقبلة”.