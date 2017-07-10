بالصور.. فورد تنفي حصول F-150 على محرك الديزل 3 لتر من جاجوار لاند روفر - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

عندما أعلنت فورد عن مواصفات الأداء ل F-150 موديل 2018 كانت الشركة غامضة في تقديم معلومات حول محرك الديزل سعة 3.0 لتر التي سيتم تقديمه في الشاحنة في الربيع المقبل. والآن بدأنا في معرفة المزيد عن المحرك الذي يأتي مستعار من جاجوار لاند روفر.

وتم نقل ذلك عن موظف مجهول الهوية بجاجوار لاندروفر، وستستخدم F-150 نفس محرك سعة 3.0 لتر توربوديزل الذي يتم تقديمه في لاند روفر ديسكفري وينتج المحرك 254 حصان و600 نيوتن متر من عزم الدوران في هذا النموذج بالذات ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت القوة ستتغير في شاحنة فورد أم لا.

ويشير التقرير إلى أن شركة جاجوار لاندروفر أعلنت مؤخرا عن خطط لمضاعفة حجم مصنعها الخاص بالمحركات في ولفرهامبتون وتشغيل 700 موظف إضافي. وفي ذلك الوقت، قالت أن هناك حاجة للتوسع لمواكبة الطلب ولكن من المحتمل أن قرار فورد لاستخدام المحرك لعب أيضا دورا في التوسع.

وخلال الإطلاق، سيتم تقديم F-150 مع محرك V6 جديد تماما 3.3 لتر بقوة 290 حصان مع 358 نيوتن متر من عزم الدوران. كما ستقدم الشركة محرك إيكوبوست سعة 2.7 لتر بقوة 325 حصان وعزم دوران 541 نيوتن متر، بالإضافة إلى محرك V8 سعة 5.0 لتر بقوة 395 حصان و541 نيوتن متر من عزم الدوران.

ولكن هذه التقارير نفاها مدير الاتصالات للمنتج بفورد أمريكا الشمالية للشاحنات والمركبات التجارية ، جيان كاديز وقال إن المحرك الجديد سعة 3.0 ليتر سيتم بناءه في مصنع داجنهام في المملكة المتحدة، وقد تم تصميمه وتصنيعه من قبل فورد خصيصا لموديل F-150 الجديد. ” واستطرد كاديز قائلا: ” التفكير في المتانة / الحمولة / السحب التي يحتاجها عميل F-150 تؤكد أن هذا المحرك سيكون فريد من نوعه”.