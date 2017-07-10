مستشار قانوني يوضح دور الصحة بعد قرار تحويل المستشفيات لشركات حكومية - صحيفة صدى الالكترونية

مستشار قانوني يوضح دور الصحة بعد قرار تحويل المستشفيات لشركات حكومية
كشف المستشار القانوني تركي العُمري، عن دور وزارة الصحة بعد تطبيق قرار تحويل المستشفيات والمراكز الصحية إلى شركات حكومية، مؤكدا أن الدولة ملزمة بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين.
وقال العمري، إن فصل المستشفيات عن وزارة الصحة يعني أن دور الوزارة سيكون إشرافيا ورقابيا وراسما للسياسات والهيكلة، وفصل التشغيل والعمل في القطاع عن التنظيم والتشريع والقانون، مضيفا أنه بالرغم من ذلك إلا أن الدولة ملزمة بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين حيث نصت المادة 31 من النظام الأساسي للحكم على: «تُعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن».
وأضاف العمري أن هذا التحول هو إحدى مبادرات التحول الوطني وضمن إطار حوكمة رؤية المملكة 2030 القائم عليها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حيث وضع لجنة استراتيجية لتقديم الدعم واقتراح صياغة الاستراتيجيات المحققة لرؤية المملكة 2030 وترجمتها إلى برامج تنفيذية، وسوف يكون لهذه الشركات مجالس إدارة يتم تقييم عملها، ومحاسبتها وتعزيز الشفافية؛ وهُوَ مَا سيحقق الكفاءة والتنافس وتحسين جودة الخدمات وتقليل الهدر وعدم المركزية.
وأوضح العمري أن هذا الأمر يتطلب تفعيل نظام الضمان الصحي التعاوني الذي نَصَّ في مادته الأولى على: «يهدف هذا النظام إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع المقيمين غير السعوديين في المملكة، ويجوز تطبيقه على المواطنين وغيرهم بقرار من مجلس الوزراء»، بحيث يتم تعديل النظام من مجلس الوزراء، وإنشاء برنامج يختص بالمواطنين بِشَأْنِ الضمان الصحي والخدمات الصحية، ووضع آلية جديدة لتمويل الشركات عن طريق شراء الخدمات الصحية.
ساهي باغبر[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 يوم
مستحيله
انكسار شارع بديع الزمان الهمذاني بحي الزهرة[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 24 ساعة
عسى ماتكون زي خصخصة المياه حيث تراجعت جودة الخدمة وكثرت مشاكل اهمال الانكسارات بالشوارع وساءت طريقة تنفيذ الاصلاحات وانعدمت المعايير العلمية عند السفلتة بعد الاصلاح حيث صار كل مكان اصلاح انكسار عبارة عن حفرة (مطب) مصيدة السيارات ولتكسير الاذرعة والمساعدات واصبح كل مواطن يعرف ان اي مطب او فساد في الاسفلت سببه شركة المياه الوطنية بمدينة الرياض خاصة واصبحت تسربات المياه الظاهرة بالشوارع الرئيسية شي طبيعي ومعتاد ومنظر يومي لأن المواطن يئس وتعب من كثرة الشكاوي بدون فايدة خاصة في ظل انعدام المحاسبة هذا كله كوم ومشكلة ارقام الفواتير الفلكية كوم ثاني واظن الغالبية من سكان الرياض قد ( انكوى) بنارها ؟ ولا ننسى ماقامت به الشركة من (الغاء) رقم الاتصال المجاني وتحويله الى رقم(مدفوع) على حساب المتصل (العميل) في خطوة لزيادة الأعباء على المواطن!! و (رادعاً) له عن الاتصال والاستفسار عن حقه المشروع !!!! ؟؟؟؟؟؟؟؟
kkk[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 23 ساعة
رئيس شركة المياه الجديده يتخبط ولا يعرف كيف يدير الشركه وتبي تعرف ذالك اذهب لاقرب خدمة عملا واسئل اي واحد من المراجعين وتعرف ذالك
kkk[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 23 ساعة
الجديد تصحيح