بالفيديو.. حصان يضع عروسا في موقف محرج - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. حصان يضع عروسا في موقف محرج
تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو يوضح وضع حصان عروسا في موقف محرج داخل قاعة حفل زفافها.
أظهر مقطع الفيديو المتداول العروس وهي تزف على ظهر حصان، حيث دخل بها قاعة حفل زفافها لكن فعل شيء مقزز أدخل المعازيم في نوبة ضحك هستيرية.
عروسة دخلوها عند الحضور بالحصان فكانة الكارثة شوف المقطع
Posted by Al karia Tv on Friday, March 17, 2017
رعد[ عدد التعليقات: 489 ] نشر منذ 21 ساعة
حيلة البليد مسح السبوره-طبعا الحصان وش مستفيد عروسه على ظهره وقاعه مليانه اقمار وروايح الورد والعطور-ووناسه والحصان مسكين مكروووف–وقال عليه وعلى اعدائي-
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29208 ] نشر منذ 21 ساعة
ههههههههه
,, فعلاً محرج ,,,