بالفيديو.. حصان يضع عروسا في موقف محرج - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو يوضح وضع حصان عروسا في موقف محرج داخل قاعة حفل زفافها.

أظهر مقطع الفيديو المتداول العروس وهي تزف على ظهر حصان، حيث دخل بها قاعة حفل زفافها لكن فعل شيء مقزز أدخل المعازيم في نوبة ضحك هستيرية.