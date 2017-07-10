بالصور..سيارة بي إم دبليو الفئة الخامسة 2018 الخيار الرياضي لرجال الأعمال - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

إذا اردت أن تصف الفئة الخامسة من بي إم دبليو بكلمات مختصرة، فهي سيارة رجال الأعمال التي يمكنها الانطلاق خارج مواعيد العمل برياضية، فلطالما نجحت في هذا الأمر، وحان الوقت لفصل جديد من النجاح، بحجم أكبر، وتجهيزات أكثر، والمزيد من الرياضية.

التصميم الخارجي

النظرة الأولى لبي إم دبليو الفئة الخامسة الجديدة، تنطق بكل ملامح الفئة السابعة وهو ما يمنحها المزيد من النضوج.

ففي المقدمة تأتي شبكة التهوية الأيقونية لبي إم دبليو محاطة بالكروم اللامع لتضيف جانب فخم للمقدمة، إضافة إلى غطاء المحرك الكبير ذو الخطوط البارزة على الجانبين، والتي تعبر عن قوة المحرك والجانب الرياضي من شخصية الفئة الخامسة.

كذلك تأتي المصابيح بأعين الملائكة الدائرية المضيئة وإضاءة الليزر المتطورة، إضافة إلى المصد الأمامي ذو التصميم الرياضي والخطوط الحادة، مع فتحات التهوية الثلاثية، والتي تحمل كذلك أضواء الضباب المتطورة ذات التصميم العصري.

على الجانبين تزاد الخطوط رياضية وحدة، مع خط التصميم الرئيسي المار على الأبواب بمحاذاة المقابض، والمرايا الانسيابية التي تحمل إشارات الانعطاف العاملة بالـ LED، وكذلك العجلات المعدنية الرياضية، كل إلى جانب المساحات الزجاجية الكبيرة والتي تؤكد فخامة الفئة الخامسة.

اما في الخلف، فالمصابيح الجديدة ازدادت اناقة عن أي وقت مضى، وبخاصة مع الخطوط العرضية العاملة بالـ LED، والتي تمتد على الجانبين لتشعرك بفخامة وكبر حجم الفئة الخامسة الجديدة، والحافة البارزة لباب مساحة التخزين الخلفية، مع المصد الخلفي كبير الحجم وفتحات طرد العادم التي تعبر عن رياضية السيارة.

المقصورة الداخلية

ارتقت الفئة الخامسة الجديدة بما لديها من تجهيزات ومقومات داخل المقصورة، لتمنحك تجربة قيادة متميزة في الأمام، وأكثر تميزا في الخلف.

فأمام عجلة القيادة تقدم السيارة تجربة رياضية تبدأ من عجلة القيادة ثلاثية الأذرع، ولوحة العدادات ذات التصميم العصري الذي يمنحك كافة المعلومات بشكل واضح، إضافة إلى نظام iDrive المتطور، وقائمة التجهيزات الترفيهية الطويلة التي توفرها الفئة الخامسة.

أما في الخلف، فمساحات الجلوس الواسعة، والمقاعد المريحة ذات الكسوة الجلدية، ومستوى الراحة والرفاهية الذي تقدمه السيارة يجعلها بامتياز واحدة من الأفضل في هذه الفئة.

المحرك والأداء

تتوفر بي إم دبليو الفئة الخامسة الجديدة بثلاثة طرازات مختلفة، لكل منها مستوى متميز من القوة والفخامة.

فالطراز الأول 530i يعمل بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر بقوة 252 حصان عند 6500 لفة في الدقيقة، وعزم 350 نيوتن.متر ما بين 1450 و4800 لفة في الدقيقة، ويتسارع من الثبات لسرعة 100 كم/س خلال 6.2 ثانية، وسرعته القصوى محددة الكترونيا عند 250 كم/س.

الطراز التالي هو 540i ذو محرك سداسي الأسطوانات سعة 3 لترات، وتصل قوة هذا المحرك إلى 340 حصان عند 6500 لفة في الدقيقة، وعزم 450 نيوتن.متر ما بين 1380 و5200 لفة في الدقيقة، ويمكنه الوصول لسرعة 100 كم/س خلال 5.1 ثانية، وتصل سرعته القصوى إلى حد الكتروني 250 كم/س.

وأخيرا يأتي الطراز الأكثر قوة 550i xDrive ذو الدفع الكلي للعجلات، والذي يعمل بمحرك V8 بقوة 462 حصان وعزم 650 نيوتن.متر، ويمكن لهذا الطراز الوصول لسرعة 100 كم/س خلال 4 ثوان.