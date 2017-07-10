بالصور.. عجوز تثير ضجة برقصها أمام 45 ألف متفرج - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

أشعلت جدة مسنه شاشة عرض مباراة أمام 45 ألف متفرج ، حيث انفعلت الجدة بين الجماهير ونهضت لترقص بحماس بينما تشجعها الجماهير ثم حاولت خلع ملابسها لكن المصور قطع المشهد على الفور قبل أن تفعل ذلك.

التقط مقطع الفيديو بإحدى مباريات البيسبول المقامة بكاليفورنيا وكانت العجوز تحتفل بتقدم فريقها على الفريق المنافس، وبالرغم من سخرية البعض مما فعلته إلا أن الكثيرين شجعوها.