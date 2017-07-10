بالصور.. عجوز تثير ضجة برقصها أمام 45 ألف متفرج - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. عجوز تثير ضجة برقصها أمام 45 ألف متفرج
أشعلت جدة مسنه شاشة عرض مباراة أمام 45 ألف متفرج ، حيث انفعلت الجدة بين الجماهير ونهضت لترقص بحماس بينما تشجعها الجماهير ثم حاولت خلع ملابسها لكن المصور قطع المشهد على الفور قبل أن تفعل ذلك.
التقط مقطع الفيديو بإحدى مباريات البيسبول المقامة بكاليفورنيا وكانت العجوز تحتفل بتقدم فريقها على الفريق المنافس، وبالرغم من سخرية البعض مما فعلته إلا أن الكثيرين شجعوها.
رعد[ عدد التعليقات: 489 ] نشر منذ 21 ساعة
انا مادري ليش ينتقدون كبار السن-لو عبروا عن فرحتهم- قالوا شايب يرقص عجوز ترقص-اجل تضيع سنين الخبره كلها في الهواء-
alfahd42[ عدد التعليقات: 7272 ] نشر منذ 21 ساعة
هههه الله يقلعك يا رعد
قال ترقص
ابك التقرير قال خلعت ملابسها والمصور قطع المشهد
رعد[ عدد التعليقات: 489 ] نشر منذ 20 ساعة
حبيبي الفهد بارك الله فيك-(ونهضت لترقص بحماس)-هكذا بداية الخبر-شكرا لمرورك