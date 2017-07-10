بالفيديو.. سقوط مروع لشاب من على حصان - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو ، يوضح تسبب حصان في سقوط شاب خليجي بطريقة مروعة.

أظهر مقطع الفيديو المتداول ، العديد من الخيول في أحد المناطق الصحراوية وفجأة غضب حصان ما تسبب في سقوط مروع للشاب الذي يجلس فوق ظهره، ولكن ظل الأخير ممسك في الحصان وسط فزع الموجودين.