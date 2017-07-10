بالفيديو.. سقوط مروع لشاب من على حصان - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. سقوط مروع لشاب من على حصان
تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو ، يوضح تسبب حصان في سقوط شاب خليجي بطريقة مروعة.
أظهر مقطع الفيديو المتداول ، العديد من الخيول في أحد المناطق الصحراوية وفجأة غضب حصان ما تسبب في سقوط مروع للشاب الذي يجلس فوق ظهره، ولكن ظل الأخير ممسك في الحصان وسط فزع الموجودين.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29208 ] نشر منذ 19 ساعة
تكبر وتنسى ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 7271 ] نشر منذ 19 ساعة
يكبر ويتعلم
ابو رائد[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 18 ساعة
مشاء الله وثبة أسد
فتامين (( و ))[ عدد التعليقات: 2251 ] نشر منذ 13 ساعة
يا كف جاء للحصان هههههه
غير الدورة الدموية عنده
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11245 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما شاء الله فارس و متمكن