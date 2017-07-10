 بالفيديو.. سقوط مروع لشاب من على حصان - صحيفة صدى الالكترونية

  • الثلاثاء 11

    يوليو

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بالفيديو.. سقوط مروع لشاب من على حصان

بالفيديو.. سقوط مروع لشاب من على حصان
نورة الشهري(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو ، يوضح تسبب حصان في سقوط شاب خليجي بطريقة مروعة.

أظهر مقطع الفيديو المتداول ، العديد من الخيول في أحد المناطق الصحراوية وفجأة غضب حصان ما تسبب في سقوط مروع للشاب الذي يجلس فوق ظهره، ولكن ظل الأخير ممسك في الحصان وسط فزع الموجودين.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 29208 ] نشر منذ 19 ساعة

تكبر وتنسى ,,

[ عدد التعليقات: 7271 ] نشر منذ 19 ساعة

يكبر ويتعلم

[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 18 ساعة

مشاء الله وثبة أسد

[ عدد التعليقات: 2251 ] نشر منذ 13 ساعة

يا كف جاء للحصان هههههه
غير الدورة الدموية عنده

[ عدد التعليقات: 11245 ] نشر منذ 2 ساعتين

ما شاء الله فارس و متمكن

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