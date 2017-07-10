بالفيديو.. بٌكاء هستيري لطفل أثناء تناوله آيس كريم لأول مرة - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

دخل طفل في نوبة بكاء هستيرية لحظة رؤيته آيس كريم لأول مرة في حياته.

أظهر مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الأجتماعي ، الطفل الرضيع وهو يصرخ كلما اقتربت والدته بالآيس كريم منه، حيث أصيب بحالة من الرعب والخوف منه وراح يبكي بشدة وسط ضحكات الموجودين.