بالفيديو.. بٌكاء هستيري لطفل أثناء تناوله آيس كريم لأول مرة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. بٌكاء هستيري لطفل أثناء تناوله آيس كريم لأول مرة
دخل طفل في نوبة بكاء هستيرية لحظة رؤيته آيس كريم لأول مرة في حياته.
أظهر مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الأجتماعي ، الطفل الرضيع وهو يصرخ كلما اقتربت والدته بالآيس كريم منه، حيث أصيب بحالة من الرعب والخوف منه وراح يبكي بشدة وسط ضحكات الموجودين.
رعد[ عدد التعليقات: 489 ] نشر منذ 20 ساعة
ههههههه- يمكن خاف من شكله- هو اصلا شكله يخوف بس اول مايبدى يلحس يطمن له خصوصا مع الطعم والمذاق -واسالوا برق-
alfahd42[ عدد التعليقات: 7272 ] نشر منذ 20 ساعة
اكيد انه اول مره يمكن قد ذاقه قبل كذا وتعب منه يعني جاب له المرض وخاف منه
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17156 ] نشر منذ 18 ساعة
يمكن الجزمه ضيييقه
مثل عادل إمام
وأنا بعييييييييييييط😂😂😂
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13337 ] نشر منذ 17 ساعة
يم ذكرتوني باخذ لي آيس كريم بعد العصر 😝😍😋