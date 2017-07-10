الشورى يستأنف جلساته بالتصويت على توسيع «حافز» ليشمل ربات البيوت - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

يستأنف مجلس الشورى، اليوم الاثنين، جلساته بالتصويت على مطالبة بتوسيع برنامج «حافز» ليشمل ربات البيوت، ليتفرغن لتربية جيل ناجح للوطن، وليقدمن وظائفهم في التربية وغيرها على أكمل وجه.

وقال عضو الشورى ومقدم التوصية الدكتور سلطان آل فارح، إن «هناك من يقطن البيوت بشكل كبير من النساء اللاتي يحملن شهادات وغير قادرات على الوظائف، لأسباب أسرية ورعاية أطفال أو غيرها»، موضحا أن المطالبة بأن يشملهن «حافز» ليقدمن وظائفهن بالمنزل كما ينبغي.

وأضاف: «تشمل المطالبة جميع ربات البيوت، حتى كبيرات السن، وتقديم دعم مالي لتصل إلى راحة اجتماعية مالية أسرية، لتربي جيلاً صالحاً للوطن، لا عكس ذلك»، مضيفا: «ليست جميع البرامج تشمل جميع السيدات، وعلى سبيل المثال:برنامج الضمان الاجتماعي؛ يصرف جزء بسيط للسيدات، والبعض لا يصرف لهن، إما بحجة الزواج وإما بحجة تجاوز السن القانونية».