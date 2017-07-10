الشورى يستأنف جلساته بالتصويت على توسيع «حافز» ليشمل ربات البيوت - صحيفة صدى الالكترونية

الشورى يستأنف جلساته بالتصويت على توسيع «حافز» ليشمل ربات البيوت
يستأنف مجلس الشورى، اليوم الاثنين، جلساته بالتصويت على مطالبة بتوسيع برنامج «حافز» ليشمل ربات البيوت، ليتفرغن لتربية جيل ناجح للوطن، وليقدمن وظائفهم في التربية وغيرها على أكمل وجه.
وقال عضو الشورى ومقدم التوصية الدكتور سلطان آل فارح، إن «هناك من يقطن البيوت بشكل كبير من النساء اللاتي يحملن شهادات وغير قادرات على الوظائف، لأسباب أسرية ورعاية أطفال أو غيرها»، موضحا أن المطالبة بأن يشملهن «حافز» ليقدمن وظائفهن بالمنزل كما ينبغي.
وأضاف: «تشمل المطالبة جميع ربات البيوت، حتى كبيرات السن، وتقديم دعم مالي لتصل إلى راحة اجتماعية مالية أسرية، لتربي جيلاً صالحاً للوطن، لا عكس ذلك»، مضيفا: «ليست جميع البرامج تشمل جميع السيدات، وعلى سبيل المثال:برنامج الضمان الاجتماعي؛ يصرف جزء بسيط للسيدات، والبعض لا يصرف لهن، إما بحجة الزواج وإما بحجة تجاوز السن القانونية».
طيف المطر[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 1 يوم
الحمد لله هذه اول توصية لصالح المراة والحفاظ على كرامتها وعزتها وعفافها شكراً د/ سلطان ال فارح 💐💐
ناصر ماجد السبيعي[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 1 يوم
مجرد توصيه لأن مجلس الشورى مجلس لا قرار له صلاحياته جدآ محدوده بحكم أن تعيين العضو يأتي بقرار من مجلس الوزارء أي من الملك مباشره أستطيع القول بأن مجلس الشورى مجلس توصيات ونقاشات ودراسات ولو كان أعضاء المجلس يصلون إليه من خلال صوت المواطن وإنتخابه لهم لأصبح مجلس يمثل المواطن لكن حاليآ مجرد مجلس تم تعيين جميع الأعضاء فيه بقرار ملكي وبقرار آخر يتم الإعفاء لذلك مجلس الشورى لا قيمه لأي توصيه من توصياته لأنها مجرد توصيه ولن يوافق عليها مجلس الوزراء صاحب القرار الأول والأخير
alfahd42[ عدد التعليقات: 7272 ] نشر منذ 1 يوم
موفقين لكل خير عطوهن يستاهلن
رعد[ عدد التعليقات: 489 ] نشر منذ 1 يوم
بداية خير ان شاء الله
سعوديه[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 23 ساعة
انشاالله يصير حقيقي ينزل حافزويتركوه زي الضمان على طول تعبنا من كثر مندور وظائف واخرة رفض على بسبب العمر كبير مايناسب الوظيفة
المهندس[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 22 ساعة
الله يجيب الخير
الجهن[ عدد التعليقات: 504 ] نشر منذ 19 ساعة
اكيد مرفوض من المجلس
علي القحطاني[ عدد التعليقات: 418 ] نشر منذ 18 ساعة
لا تتفاؤلون بالمجلس الامل بالله
بداية نقاش حافز لربات البيوت واخرها ممكن بيض الدجاج ليش مايفقس ههههههههههه
علي القحطاني[ عدد التعليقات: 418 ] نشر منذ 18 ساعة
على العموم تو اشوف توصية لاني علقة بادي الامر على العنوان الاخ سلطان بن سعد ال فارح القحطاني نعم الرجل بعيدا عن العنصرية
ولكن كل العادة 99,99% مرفوض
شاهد على العصر[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 15 ساعة
ههههههههههه
لو اردات الحكومة اتخاذ قرار فيكون بسرعة الصاورخ ولن يمر على هذا المجلس الصوري
اكثر مايحزنني من يرى الخبر من ربات البيوت يفرحن ويحسبن انه حقيقة
ولم يعملن ان مجلس الشورى ليس له من الامر شي
سواء قهوة وحلا وشاي وسوالف
والكثير من المواطنين فاقدين الثقة تماما بهذا المجلس
ام بدر[ عدد التعليقات: 364 ] نشر منذ 14 ساعة
يكفي ذل للمواطن السعودي حتى أصبحنا لا تشعر بالوطنية