الهدوء يسود جنوب سوريا بعد تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب سوريا متماسك بعد ساعات من سريانه، أمس الأحد، في أحدث مسعى دولي لتحقيق السلام في الأراضي السورية.

وأوضح المرصد «إلى الآن يسود هدوء»، فيما لم تقع ضربات جوية أو اشتباكات في جنوب غرب سوريا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار ظهر الأحد.

وقال صهيب الرحيل المتحدث الإعلامي لألوية الفرقان التي تنشط في منطقة القنيطرة «الوضع هادئ بشكل نسبي»، فيما أفاد عصام الريس المتحدث باسم تحالف الجبهة الجنوبية الذي يضم جماعات معارضة يساندها الغرب، بأن هناك «حتى الآن حالة هدوء حذر» مستمرة حتى المساء.

وأكد مسؤول آخر من المعارضة في مدينة درعا أنه لم يقع قتال يذكر، وساد الهدوء جبهة المنشية قرب الحدود مع الأردن التي قال إنها شهدت بعضا من أعنف عمليات القصف التي نفذها الجيش في الأسابيع الأخيرة.