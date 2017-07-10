بالصورة.. فتاة تلتقط سيلفي مع شقيقتها أثناء الولادة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

عبرت فتاة عن سعادتها بحصولها على لقب خالة بنشر صورة لشقيقتها أثناء الولادة، لكن الغريب في الصورة أن السيدة الحامل كانت تتألم بشكل كبير وتبدو غاضبة.

وقالت الفتاة إن شقيقتها لم تعانِ من ألم الولادة في البداية، واعتقدت أن تسجيل هذه اللحظة أمر طريف، لكن بدأ الألم يتزايد وقت التقاط الصورة، وخرجت بهذا الشكل.