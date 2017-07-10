 بالصورة.. فتاة تلتقط سيلفي مع شقيقتها أثناء الولادة - صحيفة صدى الالكترونية

  • الثلاثاء 11

    يوليو

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بالصورة.. فتاة تلتقط سيلفي مع شقيقتها أثناء الولادة

بالصورة.. فتاة تلتقط سيلفي مع شقيقتها أثناء الولادة
نورة الشهري(صدى):

عبرت فتاة عن سعادتها بحصولها على لقب خالة بنشر صورة لشقيقتها أثناء الولادة، لكن الغريب في الصورة أن السيدة الحامل كانت تتألم بشكل كبير وتبدو غاضبة.

وقالت الفتاة إن شقيقتها لم تعانِ من ألم الولادة في البداية، واعتقدت أن تسجيل هذه اللحظة أمر طريف، لكن بدأ الألم يتزايد وقت التقاط الصورة، وخرجت بهذا الشكل.


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10 تعليقات

[ عدد التعليقات: 358 ] نشر منذ 19 ساعة

ههههههه

[ عدد التعليقات: 837 ] نشر منذ 19 ساعة

عالم فاضية ……

[ عدد التعليقات: 29208 ] نشر منذ 19 ساعة

قلة حياء ,,

[ عدد التعليقات: 489 ] نشر منذ 19 ساعة

بيجي يوم وتصورك اختك مثل ماصورتيها وتحسين بنفس الالم-

[ عدد التعليقات: 17156 ] نشر منذ 17 ساعة

يعلمني وحدن من العيال
يقول كنت صغير وجتنا حرمه وولدت عندنا فحوش البيت
يقول شفت الولد وهو يخرج
يقول منظر مرعب مابنسااااه الين مااموت
مابعلمكم وش قال لي بالتفصيل
😀😀😀

[ عدد التعليقات: 2187 ] نشر منذ 17 ساعة

وجع ببطن اللي جايبه هالخبر 😰

[ عدد التعليقات: 3678 ] نشر منذ 12 ساعة

الله يجزأ امهاتناعنا كل خير ويعظم أجرهم ويجعل الجنة دارهم

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