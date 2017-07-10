بالفيديو.. عروس ترقص بفستان غريب في حفل زفاف - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. عروس ترقص بفستان غريب في حفل زفاف
تداول رواد ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعروسة ترتدي فستانا غريبا مثبتا به جناحين كبيرين وترقص به احتفالا بزفافها.
وتباينت ردود أفعال مشاهدي المقطع ففي حين أبدى البعض إعجابهم الشديد بالفستان، رأى آخرون ومعظمهم من الفتيات أن الفستان مبالغ به وليس به ما يثير الإعجاب أو الدهشة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29208 ] نشر منذ 19 ساعة
ماشاء الله ،، صارت غرنوق بدل ماهي عروس ,,,
رعد[ عدد التعليقات: 489 ] نشر منذ 19 ساعة
ابو محمد-اخبر لاقالوا غرنوق مدحه للبنت –
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29208 ] نشر منذ 19 ساعة
صدقت يااخ رعد ، هذا الكلام يقصدون فيه انها بيضاء ، ماقلبت لونها الشمس ,, مخدومه ,,
,, لكن انا قصدت بكلامي شكلها مع اللبس ،،
alfahd42[ عدد التعليقات: 7271 ] نشر منذ 19 ساعة
هههههه
غرنوق توها في بداية فزتها ههههههه
رعد[ عدد التعليقات: 489 ] نشر منذ 18 ساعة
شكرا ابا محمد
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29208 ] نشر منذ 18 ساعة
العفو ياالغالي ,,
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13337 ] نشر منذ 18 ساعة
اممم شكله حلوو ومٌخيف في نفس الوقت 😆😎
قم بس قم🎭[ عدد التعليقات: 9859 ] نشر منذ 18 ساعة
كنها لعبه 😂
غرام[ عدد التعليقات: 2187 ] نشر منذ 17 ساعة
😍😍
رووووعه كأنها ملاك
ولما تشيل الجنحان ترجع عروس 🌹
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2841 ] نشر منذ 9 ساعات
الا كآنها مع فستانها طاير مجنح😊ههههه😂