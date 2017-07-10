بالفيديو.. عروس ترقص بفستان غريب في حفل زفاف - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

تداول رواد ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعروسة ترتدي فستانا غريبا مثبتا به جناحين كبيرين وترقص به احتفالا بزفافها.

وتباينت ردود أفعال مشاهدي المقطع ففي حين أبدى البعض إعجابهم الشديد بالفستان، رأى آخرون ومعظمهم من الفتيات أن الفستان مبالغ به وليس به ما يثير الإعجاب أو الدهشة.