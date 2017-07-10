رجل يُفاجأ بمقاطع اباحية لزوجته على جوال صديق عمره - صحيفة صدى الالكترونية

رجل يُفاجأ بمقاطع اباحية لزوجته على جوال صديق عمره
كشف وافد الى دولة الإمارات العربية المتحدة خيانة زوجته مع صديق عمره في واقعة ومصادفة غريبة جداً، بعد فتح الزوج المخدوع جوال الأخير، ليجد مقاطع فيديو اباحية لامرأته!
وكشفت تفاصيل القضية المطروحة محكمة جنايات أبوظبي أن الصديقين شريكان، ويملكان مطعماً وشركة نقليات منذ 15 سنة، ويقيمان معاً في مسكن واحد، وعلى صلة وثيقة ببعضهما.
وأثناء ذهاب المتهم الثاني إلى دورة المياه، قام المتهم الأول فضولاً بالاطلاع على الهاتف المتحرك المملوك للثاني، فشاهد 4 مقاطع مصورة لزوجته “ المتهمة الرابعة ” وهي تمارس الزنا مع صديقه، فجن جنونه وغلى الدم في عروقه.
ومن هول الصدمة هرول مسرعاً إلى دورة المياه ينتظر خروجه، وما إن خرج حتى باغته بطعنة سكين في جفن العين اليمنى، وبعدها لكمه في جهة العين اليمنى حتى نزفت فسقط أرضاً، وطعنه عدة طعنات في بطنه.
وعندما حاول المتهم الثاني النهوض، وجه المتهم الأول له طعنة أخرى في عنقه امتدت إلى ذراعه الأيمن، وطلب المتهم الثاني من الأول بعد أن أحس بدنو أجله لكثرة ما ينزف من عدة أماكن متفرقة من جسمه، أن يقوم بتصويره عبر الهاتف المتحرك، للإدلاء بإقرار ينفي فيه تهمة الاعتداء على سلامة جسمه عن المتهم الأول، فاستجاب وصوره من هاتفه المتحرك، وبعدها طلب له الإسعاف لإنقاذه.
وكانت المتهمة الثالثة تقوم بتصوير المتهم الثاني وفقاً لطلبه وهو يقوم بتلك الأفعال مع المتهمة الرابعة، وترسل المقاطع عبر برنامج الواتس أب لهاتفه المتحرك ويحتفظ بها.
قم بس قم[ عدد التعليقات: 9859 ] نشر منذ 20 ساعة
ياهو احد يفهمني جريمه قتل وانتهت بالتراضي ☹️
كان زمان[ عدد التعليقات: 837 ] نشر منذ 19 ساعة
قصة فلم غبي منه فية …
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29208 ] نشر منذ 18 ساعة
ويش هاالخربطه والحوس والدوس في هاالخبر ,,؟؟
alfahd42[ عدد التعليقات: 7271 ] نشر منذ 18 ساعة
اتفاقيات بينهم
معفنين كلهم
ابو لما[ عدد التعليقات: 651 ] نشر منذ 18 ساعة
راح علي لمحمد ومالقي خالد ….ثم طارت طارت وطارت.
هاشمي[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 18 ساعة
الف سلامة … للحبيبة صدى
alfahd42[ عدد التعليقات: 7271 ] نشر منذ 18 ساعة
الله يسلمك
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 18 ساعة
الحين تلخبطت منه المتهم الأول ومنه الثاني والرابع من وين جا
يذكرني الموضوع بخوينا ابو مشعل دايم يرسل لنا الغاز بالوتس وكل الي في الجروب مزلبينه واخر اليوم هو يحلها ويقول داري ماحد عرف الجواب لكن شرهتكم على الي قرا الأسئله
يحي الشديدي تبوك[ عدد التعليقات: 399 ] نشر منذ 18 ساعة
المتهم الاول والمتهم الثاني والمنهمة الثالثة شكل فلم ..
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17156 ] نشر منذ 17 ساعة
الي يفهم شي يرسل فاكس لقاضي القضية
لأن حتى هو محتااااس لين الحين
وميدري وش السالفة.😂😂😂
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13337 ] نشر منذ 17 ساعة
😂😂
وش ذا 😆
عبدالله[ عدد التعليقات: 346 ] نشر منذ 16 ساعة
القهر في الخيانة الزوجية هي انو الزوج او الزوجه يقعد يتودد لشريكه واذا زعل يراضيه وهو يصرف ويروح ويجي او هي تنظف له وتطبخ له كله علشان تدوم العشره…بينما تجي واحده من الشارع وتاخذه من يده وتقشطه فلوسه وتروح او واحد يطلعها برنة تلفون وايس كريم بريالين…
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 748 ] نشر منذ 12 ساعة
طيب مات لو لأ .😳🤔😂