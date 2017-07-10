بالصور.. هذه الجزيرة الساحرة معروضة للبيع بسعر زهيد - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. هذه الجزيرة الساحرة معروضة للبيع بسعر زهيد
عرض مراهقون أستراليون جزيرة للبيع بسعر 495 ألف دولار وهو مبلغ زهيد لا يكفي بالكاد لشراء شقة في العاصمة البريطانية لندن ومماثل لسعر منزل من غرفتي نوم في مدن بريطانية أخرى.
وتقع جزيرة “ ودج ” التي سيعى ملاكها لبيعها في مقاطعة “كوينزلاند” شمال شرق أستراليا والتي تدعى”مقاطعة الشمس” وتبلغ مساحتها نحو 95 ألف متر مربع، وتبعد عن الشاطئ نحو 5 كلم.
وبحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية فإن الجزيرة سبق وأن عرضت للبيع بنحو 850 ألف دولار إلا أن ملاكها قدموا عرضا جديدا بسعر أقل لضمان صفقة بيع سريعة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجزيرة يوجد بها مرفأ للقوارب وخزانات ماء وحمامات ومولد كهرباء وسخانات ماء تعمل بالغاز.
وقال بيان لمكتب العقارات الذي يراقب عمليات البيع”إن مالكي الجزيرة حولوها إلى مكان ساحر وهي جاهزة الآن لاستقبال مالك جديد يمكنه أن يطورها ويحولها إلى منزل منعزل وساحر، وبإمكانه أن يستغل مقوماتها العديدة مثل شواطئ السباحة والرياضات البحرية والأنشطة الاجتماعية وحفلات الشواء على الشاطئ ومراقبة غروب الشمس الساحر عند المغيب.”
وأوضح المكتب بأن الجزيرة كانت مرتعا للحفلات والمتعة وصيد السمك لمالكيها الصغار وأنهم قرروا بيعها لأنهم كبروا وأصبحوا يقضون أوقاتا طويلة مع صديقاتهم في مكان آخر”.
قم بس قم[ عدد التعليقات: 9859 ] نشر منذ 19 ساعة
انا شراي وهذا رقمي والله ..
قم بس قم🤴🏽[ عدد التعليقات: 9859 ] نشر منذ 19 ساعة
ياصدا تفاعلي معي وصلوني للمالك🤵🏼
قم بس قم🤴🏽[ عدد التعليقات: 9859 ] نشر منذ 19 ساعة
ياشباب لاحد يعلق هنا لين اقضي البيعه واذا ماتوفقت تركتها لكم🤴🏽
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29208 ] نشر منذ 19 ساعة
ولا بريال ، مابغيتها ,,
رعد[ عدد التعليقات: 489 ] نشر منذ 19 ساعة
نقول مبروك مقدما -نبي منك بس موقف لليخت وقدام الموقف عشرين متر في عشرين لبناء كوخ -على الشاطي-
قم بس قم🤴🏽[ عدد التعليقات: 9859 ] نشر منذ 19 ساعة
معليش كنت في احلام اليقظه😭😭
قم بس قم🤴🏽[ عدد التعليقات: 9859 ] نشر منذ 19 ساعة
رعد يبي يظمن مقعده كفو😂
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13337 ] نشر منذ 19 ساعة
حلووووووه 😍😍
قم بس قم🤴🏽[ عدد التعليقات: 9859 ] نشر منذ 19 ساعة
ابو محمد لا اشوفك ماشي من صوبها ولا لقيتك قولي معليش مضيع الطريق😂😂
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29208 ] نشر منذ 19 ساعة
ههههههههههههه
,,, ولا يهمك ياالحبيب مايصير خاطرك الا طيب ، الله يبارك لك فيها ، ولو تعزمني فيها ماجيتك ,,
الوافي[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 15 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله صار الحلف بالله شي هين عند البعض كما في تعليق قم بس قم !!!!!
سعد السعد[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 9 ساعات
يا الله رضاك و الجنة .
عمانية وافتخر[ عدد التعليقات: 570 ] نشر منذ 59 دقيقة
امممم حيلواااه وايد واخوي قم بس قم يستاهل يشتريها ..
خلاص انا بنسحب من البيعه هع