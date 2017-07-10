بالصور.. هذه الجزيرة الساحرة معروضة للبيع بسعر زهيد - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

عرض مراهقون أستراليون جزيرة للبيع بسعر 495 ألف دولار وهو مبلغ زهيد لا يكفي بالكاد لشراء شقة في العاصمة البريطانية لندن ومماثل لسعر منزل من غرفتي نوم في مدن بريطانية أخرى.

وتقع جزيرة “ ودج ” التي سيعى ملاكها لبيعها في مقاطعة “كوينزلاند” شمال شرق أستراليا والتي تدعى”مقاطعة الشمس” وتبلغ مساحتها نحو 95 ألف متر مربع، وتبعد عن الشاطئ نحو 5 كلم.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية فإن الجزيرة سبق وأن عرضت للبيع بنحو 850 ألف دولار إلا أن ملاكها قدموا عرضا جديدا بسعر أقل لضمان صفقة بيع سريعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجزيرة يوجد بها مرفأ للقوارب وخزانات ماء وحمامات ومولد كهرباء وسخانات ماء تعمل بالغاز.

وقال بيان لمكتب العقارات الذي يراقب عمليات البيع”إن مالكي الجزيرة حولوها إلى مكان ساحر وهي جاهزة الآن لاستقبال مالك جديد يمكنه أن يطورها ويحولها إلى منزل منعزل وساحر، وبإمكانه أن يستغل مقوماتها العديدة مثل شواطئ السباحة والرياضات البحرية والأنشطة الاجتماعية وحفلات الشواء على الشاطئ ومراقبة غروب الشمس الساحر عند المغيب.”

وأوضح المكتب بأن الجزيرة كانت مرتعا للحفلات والمتعة وصيد السمك لمالكيها الصغار وأنهم قرروا بيعها لأنهم كبروا وأصبحوا يقضون أوقاتا طويلة مع صديقاتهم في مكان آخر”.