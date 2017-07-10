دراسة: ارتداء المديرات لملابس عارية يعطي انطباعًا غير متوقع لدى الموظفين - صحيفة صدى الالكترونية

دراسة: ارتداء المديرات لملابس عارية يعطي انطباعًا غير متوقع لدى الموظفين
كشفت دراسة حديثة، أن النساء اللاتي يرتدين الملابس عارية الصدر في مكان العمل، يعتبرن مديرات أفضل ويظهرن أكثر قوًة.
ووجدت الدراسة أن النساء اللاتي يفتحن الأزرار العلوية من القميص يعتبرن أكثر قوًة، ويتركن انطباعًا أفضل وخاصًة وسط زميلاتهن الإناث.
وعلى النقيض من ذلك، تعتبر ربات العمل المتحفظات أقل قوًة ونضجًا، ما يضعف تأثيرهن على الموظفين.
وفي الدراسة، قام الباحثون بعرض صور النساء الجالسات على المكتب على 170 امرأةً و29 رجلاً مشاركين في الدراسة، قبل أن يطلب منهم تقييمهن من حيث الكفاءة والقيادة، فوجدوا أن المشاركين اعتبروا النساء اللاتي كشفن صدورهن أقوى.
وقد فاجأت النتيجة الباحثين في جامعة ويسكونسن، الذين كانوا يتوقعون نتيجًة عكسيًة، حيث قال الباحثون: “ وجدنا أن النساء اللاتي يتركن البلوزات مفتوحًة يظهرن أكثر قوًة أمام الزملاء والموظفين، وهذه النتائج تسلط الضوء على تعقيد نظرة المجتمع لملابس المرأة، ومن الواضح أن خلع الملابس بشكل استفزازي يمكن أن يكون له عواقب سلبية، ولكن نتائجنا تشير إلى أن الملابس يمكن أن تظهر سلطة المرأة ”.
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17156 ] نشر منذ 13 ساعة
😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍
أنا لو تكشف صدرها قدامي
ابجلس مدوخ٢٤ساعة
ولا بعرف اشتغل الين مااجيب العيد فيها وفلي خلفوووووووها.
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3678 ] نشر منذ 13 ساعة
والله من الخرابيط
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29208 ] نشر منذ 12 ساعة
تشجيع على التفسخ والإنسلاخ فيما تبقى من الأخلاق في كل مكان ، في مجال العمل وغيره ,,
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13337 ] نشر منذ 9 ساعات
!!😟
OsAmA[ عدد التعليقات: 77 ] نشر منذ 33 دقيقة
نداوم مفاصيخ مره وحدة ليش حبة حبة