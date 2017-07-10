تيلرسون: تركيا شريك مهم لأمريكا في تعزيز أمن الطاقة - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، أمس الأحد، إن تركيا «شريك مهم» لبلاده في تعزيز أمن الطاقة كونها ملتقى لموارد الطاقة على طول طرق الإمداد.

وأضاف تيلرسون، في كلمة ألقاها عقب منحه جائزة «ديوهارست» الرفيعة، على هامش مؤتمر البترول العالمي، المنعقد في مدينة إسطنبول، «قبل نحو عام، قاوم الشعب التركي محاولة الانقلاب الفاشل في 15 يوليو الماضي.. ودافع عن ديمقراطيته».

وتابع: «نقدر كرامة وشجاعة من فقدوا حياتهم خلال تلك المحاولة، فالشعب التركي دافع عن حقوقه الدستورية».