بالفيديو.. بأغلى شيكولاته في العالم دنماركي يدخل موسوعة غينيس - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

كشف صانع شوكولا دنمراكي محترف، عن طريقة إعداد أغلى نوع من الشوكولا في العالم، في تسجيل مصور نشر على موقع يوتيوب الإلكتروني مؤخراً.

أعد بريت كنيبشيلدت، نوعاً فاخراً من الشوكولا تبلغ قيمة الرطل الواحد منه 2600 دولار أمريكي وأطلق عليها اسم ” لا مادلين أو تروفي “، ودخل بذلك موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

ومن بين المكونات الأساسية لشوكولا ” لامادلين أو تروفي ” الكمأة الفرنسية النادرة والتي تعرف بثمنها الباهظ. ويحيط بالكمأة الباهظة الثمن، الكريمة الثقيلة، والسكر، وزيت الكمأ والفانيلا المغلفة بـ 70 % من الشوكولاتة الداكنة، والمكسوة بمسحوق الكاكاو الناعم.

ويتم صنع كل جزء من هذه الشوكولا بعناية فائقة، بما في ذلك خليط الكريمة الثقيلة التي تصنع من الزبدة الطازجة. وتقدم كل قطعة من هذه الشوكولا الفاخرة على وسادة صغيرة من اللؤلؤ داخل صندوق من الفضة وتباع بـ 250 دولاراً.