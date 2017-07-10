 فيديو مٌذهل لقناديل البحر تحاصر غواصا - صحيفة صدى الالكترونية

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فيديو مٌذهل لقناديل البحر تحاصر غواصا

فيديو مٌذهل لقناديل البحر تحاصر غواصا
وكالات(صدى):

حاصرت مجموعة من قناديل البحر غواصا بالقرب من أحد سواحل جنوب غرب إنجلترا.

يٌشار الى انه صنفت القناديل على أنها من نوع قناديل القمر التي لا تمثل خطورة على البشر، ولكن يمكنها تسبب لدغة بسيطة لهم، وكان الغواص رصد قنديلا واحدا ثم سرعان ما وجد نفسه وسط مجموعة كبيرة من القناديل في مشهد مذهل.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 29208 ] نشر منذ 11 ساعة

وشلون يقولون في الأفلام الوثائقيه لسعة قنديل البحر في مجساته لا مضاد لها ،،،

,, وهنا يقولون يسبب لدغه بسيطه للغواص !!

,, اين الحقيقه ياترى ؟؟

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