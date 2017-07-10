فيديو مٌذهل لقناديل البحر تحاصر غواصا - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

حاصرت مجموعة من قناديل البحر غواصا بالقرب من أحد سواحل جنوب غرب إنجلترا.

يٌشار الى انه صنفت القناديل على أنها من نوع قناديل القمر التي لا تمثل خطورة على البشر، ولكن يمكنها تسبب لدغة بسيطة لهم، وكان الغواص رصد قنديلا واحدا ثم سرعان ما وجد نفسه وسط مجموعة كبيرة من القناديل في مشهد مذهل.