بالفيديو.. دجاجة تبتلع ثعبانا صغيرا - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. دجاجة تبتلع ثعبانا صغيرا
رصد أحد المارة مقطع فيديو أثناء تجوله بعد العمل في ولاية ويسكونسين الأمريكية لقطات غريبة لدجاجة تلتهم ثعبانا صغيرا .
شارك الرجل مقطع فيديو للحادث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق قائلا إنه اعتقد في البداية أن الدجاجة تحاول أكل دودة لكنه عندما اقترب اكتشف أنه ثعبان صغير.
وقال إنه لم يتدخل لأن الثعبان غير سام، حيث رأى من قبل دجاجا يصطاد ويأكل الفئران، وبطبيعة الحال، انسحب وبدأ في التصوير حتى ابتلعت الدجاجة الثعبان بالكامل.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29208 ] نشر منذ 14 ساعة
دجاجه متوحشه ,,
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17156 ] نشر منذ 13 ساعة
عادي ماكان أصغر منك فكله🤗🤗🤗
فتامين (( و ))[ عدد التعليقات: 2251 ] نشر منذ 13 ساعة
الدجاجة معصبة
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29208 ] نشر منذ 11 ساعة
انا خايف يصير بيضها مسموم ,,,