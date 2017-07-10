بالفيديو.. دجاجة تبتلع ثعبانا صغيرا - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

رصد أحد المارة مقطع فيديو أثناء تجوله بعد العمل في ولاية ويسكونسين الأمريكية لقطات غريبة لدجاجة تلتهم ثعبانا صغيرا .

شارك الرجل مقطع فيديو للحادث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق قائلا إنه اعتقد في البداية أن الدجاجة تحاول أكل دودة لكنه عندما اقترب اكتشف أنه ثعبان صغير.

وقال إنه لم يتدخل لأن الثعبان غير سام، حيث رأى من قبل دجاجا يصطاد ويأكل الفئران، وبطبيعة الحال، انسحب وبدأ في التصوير حتى ابتلعت الدجاجة الثعبان بالكامل.