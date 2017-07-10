 بالفيديو.. رجل يطهو الطعام بأشعة الشمس - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو.. رجل يطهو الطعام بأشعة الشمس

بالفيديو.. رجل يطهو الطعام بأشعة الشمس
مليكة فؤاد(صدى):

تداول رواد ومستخدمي موقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يعرض استغلال بعض الأشخاص لارتفاع درجة حرارة أشعة الشمس واستخدامها في الطهي.

وفقا لمقطع الفيديو ثبت رجل عددا من الأواني أعلى قطع كبيرة من العدسات التي تعكس أشعة الشمس وكشف عن الطعام والذي كان يغلي بتلك الأواني ويعمل على تسوية مكوناته مستفيدا من ارتفاع الحرارة.

استغلال انعكاس المرأة لاشعة الشمس في عملية الطبخ …

استغلال انعكاس المرأة لاشعة الشمس في عملية الطبخ …

Posted by ‎Ra2ej رائج‎ on Thursday, July 6, 2017


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 29208 ] نشر منذ 14 ساعة

ممتاز ,,

[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 13 ساعة

اللهم أجرنا من النار

[ عدد التعليقات: 748 ] نشر منذ 12 ساعة

فكره جيده لتوفير الغاز .🔥🔥👍🏾👍🏾

[ عدد التعليقات: 3678 ] نشر منذ 12 ساعة

بركات الشمس والحر 😊🌞🌞☀️

[ عدد التعليقات: 570 ] نشر منذ 43 دقيقة

حلو والله ..
بس لو كان معنا بــعُمــان كان بدون العدسات يقدر يطبخ ^^
الجو ناااار نعم ..!

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