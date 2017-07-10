بالفيديو.. رجل يطهو الطعام بأشعة الشمس - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. رجل يطهو الطعام بأشعة الشمس
تداول رواد ومستخدمي موقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يعرض استغلال بعض الأشخاص لارتفاع درجة حرارة أشعة الشمس واستخدامها في الطهي.
وفقا لمقطع الفيديو ثبت رجل عددا من الأواني أعلى قطع كبيرة من العدسات التي تعكس أشعة الشمس وكشف عن الطعام والذي كان يغلي بتلك الأواني ويعمل على تسوية مكوناته مستفيدا من ارتفاع الحرارة.
استغلال انعكاس المرأة لاشعة الشمس في عملية الطبخ …
استغلال انعكاس المرأة لاشعة الشمس في عملية الطبخ …
Posted by Ra2ej رائج on Thursday, July 6, 2017
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29208 ] نشر منذ 14 ساعة
ممتاز ,,
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17156 ] نشر منذ 13 ساعة
قايل لكم قبل ايام
هذي فرصة للتوفير🤗🤗🤗
الخالدي[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 13 ساعة
اللهم أجرنا من النار
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 748 ] نشر منذ 12 ساعة
فكره جيده لتوفير الغاز .🔥🔥👍🏾👍🏾
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3678 ] نشر منذ 12 ساعة
بركات الشمس والحر 😊🌞🌞☀️
بسمة رضا[ عدد التعليقات: 245 ] نشر منذ 8 ساعات
حلو
عمانية وافتخر[ عدد التعليقات: 570 ] نشر منذ 43 دقيقة
حلو والله ..
بس لو كان معنا بــعُمــان كان بدون العدسات يقدر يطبخ ^^
الجو ناااار نعم ..!