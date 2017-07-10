بالفيديو.. رجل يطهو الطعام بأشعة الشمس - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

تداول رواد ومستخدمي موقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يعرض استغلال بعض الأشخاص لارتفاع درجة حرارة أشعة الشمس واستخدامها في الطهي.

وفقا لمقطع الفيديو ثبت رجل عددا من الأواني أعلى قطع كبيرة من العدسات التي تعكس أشعة الشمس وكشف عن الطعام والذي كان يغلي بتلك الأواني ويعمل على تسوية مكوناته مستفيدا من ارتفاع الحرارة.