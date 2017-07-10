بالفيديو.. تقرير يكشف فضائح " تنظيم الحمدين " في دعم الجماعات الإرهابية - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. تقرير يكشف فضائح ” تنظيم الحمدين ” في دعم الجماعات الإرهابية
كشف تقرير مصورعن فضائح تنظيم الحمدين القطري، الذي يضم أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني وحمد بن جاسم رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري السابق.
وعرج التقرير إلى بداية خيانة حمد بن خليفة لوالده، و تورُّط الحمدين في دعم الجماعات الإرهابية في مصر والعراق وسوريا وليبيا ولبنان واليمن وغيرها.
و استشهد التقرير بالتغريدات التي أطلقها “سعود القحطاني”، المستشار بالديوان الملكي.
شاهد جزء بسيط من #جرائم و #دسائس و #خيانة و إرهاب ( #تنظيم_الحمدين ) عاق الوالدين #حمد_بن_خليفة و #الإرهابي_حمد_جاسم الملقب بـ #حرامي_الدوحة pic.twitter.com/gV8DsVNZCm
— الردع السعودي 🇸🇦 (@Alrad3sa) July 9, 2017
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11245 ] نشر منذ 1 يوم
مكالماتهم مع القذافي ومحاولة قتل الملك عبدالله رحمه الله تعتبر اكبر دليل على دعمهم للارهاب
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5017 ] نشر منذ 14 ساعة
✍🏼على البال.. كل التفاصيل.. على البال🤔!