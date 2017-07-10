بالفيديو.. تقرير يكشف فضائح " تنظيم الحمدين " في دعم الجماعات الإرهابية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

كشف تقرير مصورعن فضائح تنظيم الحمدين القطري، الذي يضم أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني وحمد بن جاسم رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري السابق.

وعرج التقرير إلى بداية خيانة حمد بن خليفة لوالده، و تورُّط الحمدين في دعم الجماعات الإرهابية في مصر والعراق وسوريا وليبيا ولبنان واليمن وغيرها.

و استشهد التقرير بالتغريدات التي أطلقها “سعود القحطاني”، المستشار بالديوان الملكي.