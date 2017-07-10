وزير الصحة يعلق على قرار تحويل المستشفيات لشركات حكومية - صحيفة صدى الالكترونية

وزير الصحة يعلق على قرار تحويل المستشفيات لشركات حكومية
وقال وزير الصحة توفيق الربيعة إن تحويل المستشفيات والمراكز الصحية إلى شركات حكومية ستتم تدريجيا على عدة سنوات، موضحا أنها تتطلب تغييرا في كثير من السياسات والإجراءات والأنظمة.
وأضاف الربيعة، أن من أولويات التحول المزمع تنفيذه تطوير موظفي القطاع الصحي بكامله في المستشفيات والمراكز الصحية، مع التأكيد على المحافظة عليهم، مؤكدا أن خطة التحول لوزارة الصحة عملت بعد دراسة دقيقة للتجارب الدولية الناجحة في القطاع الصحي ليتم تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وافق على قرار تحويل المستشفيات والمراكز الصحية إلى شركات حكومية، مساء أمس الأحد.
ابوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 345 ] نشر منذ 1 يوم
عدة سنوات ما طولك ياليل التحويل نسمع قبل عشرين سنه كلام في كلام ٠
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 102 ] نشر منذ 1 يوم
اهم شي لا ترفعون اسعار الكشف والعلاج حيل على المواطن ارحموه شوي
يعني علاج الزكمه مثلا لا تزيد عن ٢٠٠ ريال بالصيف شامل الكشف والدواء ووقت الموسم بالشتاء لا تزيد عن ٣٠٠
لا تصيرون نفس حركات العماله الوافده اللي ماسكين التجاره عندنا يرفعون الاسعار بالمواسم الفين بالميه بلا رحمه
alhashemi[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 23 ساعة
الله يستر من القادم ويرحمنا برحمته