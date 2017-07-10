وزير الصحة يعلق على قرار تحويل المستشفيات لشركات حكومية - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

وقال وزير الصحة توفيق الربيعة إن تحويل المستشفيات والمراكز الصحية إلى شركات حكومية ستتم تدريجيا على عدة سنوات، موضحا أنها تتطلب تغييرا في كثير من السياسات والإجراءات والأنظمة.

وأضاف الربيعة، أن من أولويات التحول المزمع تنفيذه تطوير موظفي القطاع الصحي بكامله في المستشفيات والمراكز الصحية، مع التأكيد على المحافظة عليهم، مؤكدا أن خطة التحول لوزارة الصحة عملت بعد دراسة دقيقة للتجارب الدولية الناجحة في القطاع الصحي ليتم تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وافق على قرار تحويل المستشفيات والمراكز الصحية إلى شركات حكومية، مساء أمس الأحد.