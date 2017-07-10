تقرير يكشف عدد المرافقين المغادرين للمملكة بعد تطبيق رسوم مرافقي الوافدين - صحيفة صدى الالكترونية

تقرير يكشف عدد المرافقين المغادرين للمملكة بعد تطبيق رسوم مرافقي الوافدين
كشفت تقرير للبنك السعودي الفرنسي، عن عدد المرافقين المغادرين للمملكة، بعد تطبيق رسوم على مرافقي الوافدين ضمن برنامج التوازن المالي.
وتوقع التقرير، أن مغادرة نحو 670 ألف مرافق، بمعدل 165 ألف شخص سنويا، حتى عام 2020، في حين أشار إلى أنه يمكن تحصيل 20 مليارا من الرسوم الجديدة سنويا على أساس الوضع الحالي، أي لو بقي المرافقون داخل المملكة.
ووفق تقرير البنك، أفترض عدد الأجانب في المملكة نحو 11.7 مليون وافد، في حين سيصل عدد المرافقين المغادرين هذا العام إلى 80 ألف مرافق، ليصلوا إلى 148 ألفا عام 2018، ثم 201 ألف في 2019، وأخيرا سيغادر وفقا للتقرير 239 ألف مرافق عام 2020، كما قدر التقرير حجم إنفاق 1.1 مليون أسرة، هم عدد المقيمين ومرافقيهم فرضاً، بـ 88 مليار ريال، يمثلون 3.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يتوقَع تراجع الإنفاق بحلول عام 2020 بقيمة 13.9 مليار ريال، بنسبة تراجع سنوية قدرها 14 %، وسيكون تأثيرها مباشرا على الأغذية، التجزئة، الخدمات، السفر، التعليم، الاتصالات.
ابو بتال القوس[ عدد التعليقات: 167 ] نشر منذ 1 يوم
راحت ايام البلاش رالحين كل شي بحقه يالاجانب زيما حنا نسافر عندكم يشوفونا سعوديين يرفع السعر يبدا يسرقنا هب عليهم
ابوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 345 ] نشر منذ 1 يوم
المركب الي تودي مرعى وعنطزة يبغون كل شي بالمجان وفي بلادهم فقر ادفع حتى الهوى الي تنفسه ضايقونا هم عوائلهم سنين شفط أموال والغلبية نصب واحتيال على المواطن ٠
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 102 ] نشر منذ 1 يوم
اصلا الوافدين مايصرفون عندنا شي خاصة وان ٩٩٪ منهم عرب واسيويين ومعروف ان العرب والاسيويين متقشفين بشكل يفوق الوصف في مصاريفهم حتى اذا كان مدخولهم عالي
انا اعرف سوري راتبه ١٥ الف وزوجته معلمه بمدرسه خاصه وباليل تطبخ وتبيع عند الممشى وعلى العوائل السعوديه ومع ذلك كله
يقولي انا اصرف على عائلتي شهريا ٣٠٠٠ فقط شامل اجار الشقه واخذ راتب زوجتي كامل واللي تدخله من البيع وكذلك الباقي من راتبي احولهم لأهلي بالخارج
يقولي اغلبنا يالوافدين نستخسر اننا نصرف عندكم شي حتى الاكل اغلبه نطلبه عن طريق الباصات والاقارب اللي يجونا من بلدنا
يعني بإختصار مافيه اي فائده من وجودهم عندنا
ابو جهاد[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 1 يوم
نعم هم يتقسفون عندنا للاسباب التالية
ا_الحرص على تعليم ابنائهم بعد الثانوية في ارقى الجامعات العالمية الاوروبية او الاميركية
2__تكوين ثروات لهم والهجرة للدول الاوروبية او امريكا ومن ثم انشاء شركات ومطاعم وغيرها…….
هولاء هم العاملين العرب خاصة الاطباء والمهندسين
بقية الايدي العاملةغير الاطباء المهندسين الحصول على رغد العيش في بلده خاصة الاسيوية
ابوخالد[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 1 يوم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يامسلمين هاذارزق الله كاتبة لهم لاحد يعترض على قضاء الله الحمدالله حنابنعمة وٱمن وأغلبية الوافدين مسلمين كفاية دعواهم لي هاذا البلد وشعبة
أم رائد[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 23 ساعة
مع السلامة خلاص المملكة من سنين وهي فاتحة أبوابها للمقيمين يكفي شاركونا على حلالنا الفقير منهم اغتنى المريض تحسن المسكين تحسنت اوظاعه الحمد الله مايكفي أنتم ظيوف هذا البلد ومن حق حكوتنا الرشيده أن تتخذ هذا الإجراء أن كان يؤدي لمنفعة الوطن والمواطن شكرآ وطني الغالي
شيخين[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 23 ساعة
الله لايردهم وعقبال الي باقين بينظف البلد من هلاجانب
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4545 ] نشر منذ 22 ساعة
يدرسون عيالهم في مدارس لم يقدرون على تعليمهم في بلادهم اهم شي عندهم التامين الصحي سفريتهم خير وبركه ورحمه وتخفيف
تعليق غريب[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 22 ساعة
صحيح حتى الموية ما يشربون الا موية المطر … ههههه
سعيدمكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2502 ] نشر منذ 22 ساعة
مع السلامه اتعب القلب فرقاكم ..ههههههههه ..
ابو لما[ عدد التعليقات: 651 ] نشر منذ 22 ساعة
مؤسفه اغلب التعليقات هل نامن مكر الله وهل نحن ببعيد عن مايحدث بهم..
تمنيت بالتعليقات الاقي واحد يقول الله يرزقهم وييسر امرهم هل وصلت بنا للشماته…
اجنبي اكلنا اجنبي فعل اجنبي سوا ياجماعه الخير قد يحفظنا الله بسبب واحد منهم وقد يخسف ويغير من حياتنا بسبب واحد منهم ..
والله ياان منهم ناس ماتملك قيمه رغيف خبز وانا اعرفهم شخصيا لنغير لغه الخطاب لنصحو من غفله وعنصريه ممقوته.
السعران[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 21 ساعة
أبو لما..جزاءك الله خير وربنا يحفظك ويحفظ لك لما وجميع اولادك
alfahd42[ عدد التعليقات: 7272 ] نشر منذ 21 ساعة
الله يستر عليهم ويرزقنا ويرزقهم
وجزاك الله خير ابو لما
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29208 ] نشر منذ 20 ساعة
بحفظ الله ,, مع السلامه ,,
احتطب ليلاًَ[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 20 ساعة
يا ليت شعري من الربحان منا فنهنيه؟؟؟!!
ومن الخسران منا فنعزية؟؟؟!!!
من اتخذ قرار تطبيق الرسوم إما جاهل وإما حاقد:
جهله أنه لا يعلم أن عماد الاقتصاد السعودي هم الأجانب من عدد الساعات التي يدامونها مقابل حفنة من الريالات
يداوم 12 ساعة باليوم ليس له عطلة في الأسبوع سوى الأعياد
وعدد الساعات التي يداومها السعودي مقابل رزمة من الريالات من غير إنتاج يداوم أربع ساعات باليوم وله يومان عطله.
الأجنبي يستأجر شقه وتأمين طبي ومكتب عمل رسوم جوازات واتصالات وأكل وشرب ولبس
فإذا ذهبت مثلا خمس عوائل نهائي ولكل عائلة فردان بواقع 2400 ريال ×10 أفراد = 24000 ريال
كل أسرة مستأجرة شقة ب12000 ريال ×5 عوائل = 60000 ريال في السنة يعني الدولة خسرت 46000 ريال هاي إجار غير رسوم التجديد ومكتب العمل والجوازات والتأمين الصحي والاتصالات .
فمن اتخذ القرار إما جاهل لا يعرف مدى الخسارة وإما حاقد يريد أن يخرج الأجانب
فالأجانب خارجون خارجون ولا يموتون جوعا
أما السعودين فهلا يشتغلون 12 ساعة باليوم؟ هل يحيكون ثيابهم ؟ هل يطهون طعامهم؟ هل يصلحون سياراتهم؟ هل يبنون بيوتهم؟ هل يحفرون طرقهم؟ هل يسبكون حماماتهم؟ هل وهل وهل؟؟!!
الغامدي جدة[ عدد التعليقات: 175 ] نشر منذ 19 ساعة
ابو لما اسأل الله أن يبارك لك في عمرك و مالك و أولادك هذا الكلام الطيب و المسلم أخو المسلم لا يتمنى الشر لأخيه المسلم و الرازق رب العباد
ابو لما[ عدد التعليقات: 651 ] نشر منذ 19 ساعة
السعران والفهد والغامدي الله يجزاكم خير هنا تبان وتظهر معادن الرجال وانتم رجال حين تذكرون تذكرون وفي قلوبكم ولاازكيكم على الله الخير….
ليتذكر الجميع العراق كيف كانت من غنى فاحش وكيف اصبحت وليذكر ويتذكر الاخوان الخاشقجي رحمه الله من ملك السلاح والمليارات الين وصل انه مايملك شي…
عموما هذه قرارات دولتنا نحترمها ولكن ندعو لاخواننا بالتوفيق ونوقف الشماته فيهم.
alfahd42[ عدد التعليقات: 7272 ] نشر منذ 19 ساعة
وياك يا ابو لما
وقرارات دولتنا ان شاء الله سليمه وفيها باذن الله خير كبير للوطن والمواطن
واخواننا في الله ربنا ان شاء الله بيرزقهم في ديارهم
alfahd42[ عدد التعليقات: 7272 ] نشر منذ 19 ساعة
احتطب ليلا
هدي جزاك الله خير على السعودي
نعم السعودي يعمل كل شي عطه الفرصه وعطه الماده اللي تكفيه وشوف وش يسوي يحفرون ويشيلون ويحطون ويسبكون وكل عمل مستعدين فيه
اما تبيه يعمل في شغله وتعطيه 1000ريال قيمة الفطور بس ولا فطور وغداء وتبيه يجلس بدون عشاء وبدون سكن وبدون مصاريف
مستحيل الشي هذا
براغى[ عدد التعليقات: 373 ] نشر منذ 19 ساعة
هذه قرارت رسمية واكيد تم عمل دراسة جدوى لهذا القرار ..ولكن..ينبغى على بعض ضعاف العقول عدم اظهار الشماته..فالايام دول ..ولعل الله يرزق هذه الارض المباركة من اجل المساكين الذين يكدون من اجل لقمة عيش لاسرهم قدر الله لهم ان تكون هذه الارض المباركة ملاذا امنا لهم من الفقر والعوزة..فالله تعالى لا يرزق كسالى ولا ناءيمون على بطونهم طوال اليوم امام النت يسخرون ويسبون ويشمتون فى خلق الله..اللهم اعز السعودية واجعلها فخرا ودرعا للاسلام وارفع الغمة عن بلاد المسلمين
alfahd42[ عدد التعليقات: 7272 ] نشر منذ 19 ساعة
نعم السعوديون يعملون 12ساعه اذا ماتعرف تعال المناطق الصناعية في المملكة وشوف كم سعودي يعمل فيها ماعنده غير يوم الجمعه
وبرواتب زهيده اللين ربك يحلها ويرزقهم بافضل ان شاء الله
alfahd42[ عدد التعليقات: 7272 ] نشر منذ 19 ساعة
انا ومعي شباب بدايت عملنا اشتغلنا 12ساعة يوميا بدون اوف اربعة اشهر يعني 120يوم بدون توقف ولم يفصل مننا ولا واحد بل واصلنا والحمدلله حتى كل منا الان بعد عمل وجهد سنوات يعمل في موقع كثير يتمنونه
alfahd42[ عدد التعليقات: 7272 ] نشر منذ 19 ساعة
والشماته لانرضاها لا لقريب ولا لبعيد
أبو همام[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 17 ساعة
جزاك الله خيرا أبو لما على تعاطفك مع هؤلاء المساكين وهم في الأخير مسلمين وأخوة لنا
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)
وقد غيرت يا أبا لمى مسار التعليقات فجزيت خيرا
حفظ الله المملكة العربية السعودية مليكا،وحكومة ، وشعبا
الدسك 222[ عدد التعليقات: 99 ] نشر منذ 16 ساعة
الأجنبي يتحكم في الشركة وفي قرارتها أيضا ويلعب على كيفه وكم وكم
المرافقين مع ازواجهم وغير مصرح لها في العمل ( تجدونها تعمل في مشغل المدرسة او بوفيه او مؤسسة إعلانية وأيضا تعمل بدون عقد لكي لايفتضح امرها وأيضا في المستوصفات كاشيرة او في الصيدلية وأسواق وغيرها )
لازم يطبق القانون واللي موعاجيه النظام يضرب راسه في حيطه
السعوديين الله سبحانه يتكفل فيهم الحمدلله يقدرون يعملون ويشتغلون الحمدلله فضل الله واسع
نعم الأجنبي ضايق السعودي في كل شي البيع والشراء والتجارة لكن نقول ارحلوا عنا الله معنا
ام بدر[ عدد التعليقات: 364 ] نشر منذ 14 ساعة
احسن ما جانا من وراهم غير المشاكل
عبدالوهاب[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 13 ساعة
طيب السوري واليمني فين يروحوا الله المستعان
صدق المشاعر[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 7 ساعات
السلام عليكم
طبعا اغلب الكلام العنصري ما جا الا من رعاع وصعاليك القوم
اما اخوانا في السعودية اللي عشنا وربينا معهم
المعروفين لطيب الاصل
فقرارات كانت قاسية ونسأل الله انها تكون في مصلحة بلاد الحرمين وتحافظ عليها
فهي مرجعنا واخوانا السعودين دائم مرحب بهم في بلادنا
والله يديم عز المسلمين