وزير الشؤون البلدية والقروية: توجيهات القيادة الرشيدة تؤكد الحرص والاهتمام بالمواطن - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

رفع وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبد الملك آل الشيخ، تقديره وامتنانه لقائد مسيرتنا التنموية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، على ما يلقاه قطاع البلديات من دعم واهتمام لخدمة المواطن في كافة أنحاء المملكة، كونه هو محور التنمية الأساسي وشريك في النهوض بالخدمات البلدية.

كما وجه وزير الشؤن البلدية والقروية، الشكر لكافة منسوبي الوزارة والأمانات والبلديات على ما بذلوه من جهد لإسعاد المواطنين ولنشر الفرح أثناء إجازة الأعياد من خلال الفعاليات والأنشطة التي شهدتها مناطق ومدن المملكة أثناء إجازة عيد الفطر المبارك.

وأشاد في كلمته خلال حفل المعايدة الذي أقامته الوزارة، أمس الأحد، بحضور نائب الوزير المهندس طارق الفارس ومعالي مساعد الوزير للتخطيط والتطوير الدكتور غانم المحمدي ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم السلطان، وكبار المسؤولين بالوزارة، بجهود العاملين في الخدمات الميدانية من خلال الصيانة والتشغيل والرقابة الميدانية على أنشطة الصحة العامة والنظافة والحدائق والخدمات الإلكترونية والبلاغات والطوارئ وغيرها من أعمال القطاع البلدي والتي تمس المواطن والمقيم بشكل مباشر.

وأكد المهندس آل الشيخ أن القيادة الرشيدة حريصة على خدمة المواطن والمقيم وتوفير سبل العيش الكريم لهم , مبينا ان الخدمات البلدية تعد من أهم الخدمات التي تحرص الدولة -رعاها الله-على توفيرها للسكان وجميع المستفيدين بمستويات ذات جودة عالية.

وقال : إننا في الوزارة متطلعين إلى المزيد من التقدم في القطاع البلدي والارتقاء بخدماتها على اكمل وجه، وما زال أمام الوزارة الكثير من العمل الدؤوب، ولكن بعزيمة الرجال سيتم بإذن الله تحقيق الأهداف الموضوعة حتى يكون القطاع البلدي من المساهمين في برنامج التحول الوطني 2020 وفق رؤية المملكة 2030 .

وحث معاليه جميع العاملين في القطاع البلدي على بذل مزيد من الجهد لرفع مستوى خدمات القطاع البلدي وتطويره وتجويده، ومراجعة الملاحظات ومعالجة أوجه النقص بصورة مستمرة، لراحة ورفاهية المواطن.