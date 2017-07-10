كندا تتوج بلقب كأس العالم للشباب لكرة السلة - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

توج المنتخب الكندي، بلقب بطولة العالم للشباب لكرة السلة، عقب فوزه على نظيره الإيطالي بنتيجة ( 79- 60 ) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد على الصالة المغطاة رقم 1 باستاد القاهرة الدولي، في المباراة النهائية للبطولة التي اختتمت فعالياتها مساء اليوم في مصر.

وانتهى الربع الأول بتقدم المنتخب الكندي بنتيجة (24 – 10)، وواصل المنتخب الكندي تقدمه بنهاية الربع الثاني والشوط الأول بنتيجة (51 – 36)، وفي الربع الثالث استمر منتخب كندا في التقدم بنتيجة (69 – 48)، لينهي الربع الرابع والمباراة بفوزه ( 79 – 60).