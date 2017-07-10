 كندا تتوج بلقب كأس العالم للشباب لكرة السلة - صحيفة صدى الالكترونية

  • الثلاثاء 11

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. كندا تتوج بلقب كأس العالم للشباب لكرة السلة

كندا تتوج بلقب كأس العالم للشباب لكرة السلة

كندا تتوج بلقب كأس العالم للشباب لكرة السلة
القاهرة(صدى):

توج المنتخب الكندي، بلقب بطولة العالم للشباب لكرة السلة، عقب فوزه على نظيره الإيطالي بنتيجة ( 79- 60 ) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد على الصالة المغطاة رقم 1 باستاد القاهرة الدولي، في المباراة النهائية للبطولة التي اختتمت فعالياتها مساء اليوم في مصر.
وانتهى الربع الأول بتقدم المنتخب الكندي بنتيجة (24 – 10)، وواصل المنتخب الكندي تقدمه بنهاية الربع الثاني والشوط الأول بنتيجة (51 – 36)، وفي الربع الثالث استمر منتخب كندا في التقدم بنتيجة (69 – 48)، لينهي الربع الرابع والمباراة بفوزه ( 79 – 60).


الوسوم:, , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *