⁠⁠⁠⁠⁠كاتب إماراتي يكشف عن مغادرة العديد من القطريين لأوروبا - صحيفة صدى الالكترونية

كاتب إماراتي يكشف عن مغادرة العديد من القطريين لأوروبا
كشف الكاتب الإماراتي سلطان العميمي عن مغادرة العديد من أهل قطر لأوروبا للبحث عن عقارات نظرا لقلقهم من الواقع الحالي ببلدهم، حيث إن حالة الطوارئ في قطر ارتفعت إلى 100%.
وأشار الكاتب الاماراتي إلى أن اتجاه النظام القطري حاليا لتجنيس بعض المقيمين بقطر، يعكس عدم ثقته في أبناء البلد،مؤكداً أن الشعب القطري هو من أكبر المتضررين من نتائج خروج قطر عن منظومة مجلس التعاون الخليجي وانتهاجها سياسة غريبة في دعم الحركات الثورية والإرهابية.
وقال العميمي في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر “ الأخبار التي تصل إلى مسامعنا تقول إن عددا غير قليل من أهل قطر غادروا لأوروبا وبدأوا بالبحث عن عقارات نظرا لقلقهم من الواقع الحالي ببلدهم.
وأضاف ” حالة الطوارئ في قطر ارتفعت إلى 100%. والناس في قطر باتوا خائفين من التواصل مع أهلهم في السعودية والإمارات، خاصة بعد القبض على بعض من تواصلوا ” .
وأوضح ” اتجاه النظام القطري حاليا لتجنيس بعض المقيمين بقطر، يعكس عدم ثقته في أبناء البلد، ونسبته هؤلاء المجنسين إلى بعض القبائل أثار استياءها من ذلك ” .
زائر[ عدد التعليقات: 388 ] نشر منذ 1 يوم
قتل الله من كان سبباً في هذه الفتنة ، قتله الله قتله الله قتله الله وفضحه في الدنيا والآخرة ، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن ، اللهم احفظ دول الخليج والدول العربية والإسلامية وأصلح بينهم وجنبهم كل فتنة وكل شر وكل مفتن ، واجعل من أراد بالمسلمين كيداً اجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره وافضحه في الدنيا والآخرة يا رب العرش العظيم واكفنا شره ، اللهم لا تقبضنا إليك خزايا أو مفتونين .
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 172 ] نشر منذ 22 ساعة
الى الكاتب الإماراتي السيد / سلطان العميمي بالمناسبة أهل قطر لا يتوجهون الى أوروبا حاليا أهل قطر متواجدين فى أوروبا من 15 عاما والميسورون حالا منهم هم من يشترون عقارات بأوروبا لندن / فرنسا بمنطقة إيفيان خاصة وهم جيران الامارتيين فى منطقة “إيفيان” ومن عامين فقط التوجه العام من القطريين بشراء عقارات بتركيا و البوسنة
بالمناسبة أهل قطر لم يغادروا لأوروبا للبحث عن عقارات نظرا لقلقهم من الواقع الحالي ببلدهم أهل قطر يشترون العقارات بالعالم لغية الاستثمار و الترفية عن النفس و لا يوجد لديهم قلق أطلاقا عن الوضع بسبب الدعم الغير محدود من أمريكا و أنجلترا و المانيا بالاضافة الى تركيا و أيران