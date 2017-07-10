⁠⁠⁠⁠⁠كاتب إماراتي يكشف عن مغادرة العديد من القطريين لأوروبا - صحيفة صدى الالكترونية

أبوظبي(صدى):

كشف الكاتب الإماراتي سلطان العميمي عن مغادرة العديد من أهل قطر لأوروبا للبحث عن عقارات نظرا لقلقهم من الواقع الحالي ببلدهم، حيث إن حالة الطوارئ في قطر ارتفعت إلى 100%.

وأشار الكاتب الاماراتي إلى أن اتجاه النظام القطري حاليا لتجنيس بعض المقيمين بقطر، يعكس عدم ثقته في أبناء البلد،مؤكداً أن الشعب القطري هو من أكبر المتضررين من نتائج خروج قطر عن منظومة مجلس التعاون الخليجي وانتهاجها سياسة غريبة في دعم الحركات الثورية والإرهابية.

وقال العميمي في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر “ الأخبار التي تصل إلى مسامعنا تقول إن عددا غير قليل من أهل قطر غادروا لأوروبا وبدأوا بالبحث عن عقارات نظرا لقلقهم من الواقع الحالي ببلدهم.

وأضاف ” حالة الطوارئ في قطر ارتفعت إلى 100%. والناس في قطر باتوا خائفين من التواصل مع أهلهم في السعودية والإمارات، خاصة بعد القبض على بعض من تواصلوا ” .

وأوضح ” اتجاه النظام القطري حاليا لتجنيس بعض المقيمين بقطر، يعكس عدم ثقته في أبناء البلد، ونسبته هؤلاء المجنسين إلى بعض القبائل أثار استياءها من ذلك ” .