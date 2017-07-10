مصر تفرض حظر التجول شمال سيناء - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

فرضت الحكومة المصرية حظر التجول في مناطق معنية في شمالي سيناء، بعد التفجير الإرهابي ، الذي وقع الجمعة الماضي، وأسفر عن استشهاد وإصابة 26 من صفوف الجيش المصري.

وبموجب القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية سيفرض حظر للتجول في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح شمالي سيناء مرورا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربا من غرب العريش وحتى جبل الحلال وشمالا من غرب العريش مرورا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.