مقتل انتحاري في عملية إرهابية لداعش باليمن - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

أحبطت قوات الحزام الأمني في بلدة يافع بلحج جنوبي اليمن عملية إرهابية، نفذها عناصر من تنظيم داعش مساء الأحد.

وأسفرت العملية عن مقتل انتحاري وإصابة جنديين بجراح. وقال مصدر أمني ، إن “ قوات الحزام الأمني نفذت عملية أمنية ضد عناصر داعش في بلدة يافع بلحج، حيث تم محاصرة الانتحاريين قبل أن يقوم أحدهما بتفجير نفسه ما أسفر عن مقتله وإصابة جنديين يمني فيما تم ضبط انتحاري أخر ” .

وأكد المصدر أن العملية الأمنية جاءت في أعقاب ورود معلومات عن نية تنظيم داعش تنفيذ عمليات انتحارية ضد قوات الأمن في يافع.